Florin Bratu revine în Liga 1! Cu cine semnează + cine vine în locul său la CS Dinamo - Antena Sport

Florin Bratu revine în Liga 1! Cu cine semnează + cine vine în locul său la CS Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 16:38

Florin Bratu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Florin Bratu urmează să antreneze din nou o formație din Liga 1, după ce s-a înțeles cu cei de la Metaloglobus. Antrenorul de 46 de ani va prelua formația din Pantelimon după ce Mihai Teja și-a anunțat plecarea la finalul meciului pierdut sâmbătă contra Universității Craiova.

Florin Bratu urmează să se despartă de CS Dinamo la începutul primăverii și să o preia pe Metaloglobus cu o misiune clar stabilită, și anume salvarea de la retrogradare. Potrivit informațiilor golazo.ro, “Bratone” este cel care va prelua banca tehnică a echipei bucureștene, care în acest moment se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 de puncte adunate după 29 de etape.

Bratu vine la Metaloglobus. Ionuț Chirilă, alesul lui CS Dinamo

Bratu revine astfel după o pauză de șapte ani și jumătate în primul eșalon al fotbalului românesc. Singura echipă pe care fostul atacant a pregătit-o în Liga 1 este FC Dinamo, alături de care a petrecut 25 de meciuri, fiind demis după nouă etape disputate în sezonul 2018/19, la mijlocul lunii septembrie. Cu o stagiune în urmă, Bratu îi pregătise pe alb-roșii în play-out și a terminat pe primul loc.

Conform sursei citate anterior, CS Dinamo îl va aduce în locul lui Bratu pe Ionuț Chirilă, care n-a mai antrenat de patru ani, de când a stat pe banca celor de la Academica Clinceni. Bratu o lasă pe formația MAI-ului într-o poziție dificilă, mai exact pe locul 19 din 22, la doar trei puncte deasupra ultimei clasate, Câmpulung.

După plecarea de la CS Dinamo, antrenorul de 46 de ani va ajunge la altă echipă aflată în subsolul clasamentului, Metaloglobus urmând să aibă o misiune extrem de dificilă în ceea ce privește salvarea de la retrogradare.

Trupa din Pantelimon e pe ultimul loc cu 11 puncte, la 13 puncte distanță de ultimul loc de baraj ocupat de Unirea Slobozia. Dacă play-out-ul ar începe acum, Metaloglobus ar avea șase puncte (cu rotunjire), iar ialomițenii 12, astfel că misiunea lor tot ar fi una dificilă.

