Gigi Becali a anunţat primele măsuri după ruşinea trăită la FCSB: "O să fie condus de mine serviciul! Facem un birou" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că va lua măsuri după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off pentru prima oară de la introducerea formatului în Liga 1, în sezonul 2015/16. Formaţia roş-albastră a devenit şi prima campioană în exerciţiu care ajunge în play-out.

Patronul roş-albaştrilor vrea să schimbe strategia la FCSB şi să creeze un “serviciu de scouteri”. Tot Becali va fi cel care va conduce acest serviciu, dar vrea să angajeze experţi în limbi străine care să se priceapă la fotbal şi care să poată lua legătura cu scouteri din Europa. Becali consideră că lipsa unor scouteri a dus la parcursul ruşinos din acest sezon al campioanei en-titre.

Gigi Becali va conduce noul “serviciu de scouteri” de la FCSB: “Dacă aveam nişte scouteri bun nu eram în play-out”

“Trebuie luate măsuri și din punct de vedere tehnic, adică să nu dăm oameni afară. Să întârim staff-ul și din punct de vedere al scouterilor. Să vedem, cineva care să aducă jucători, dacă aduc, uite, mă costă 2 milioane Alibec și Politic și nu sunt. Dacă aveam niște scouteri buni, dacă aveam un mijlocaș bun, nu eram în play-out. L-am luat pe Ofri Arad, care nu a intrat în ritm.

Și uite așa cu Craiova am mâncat bătaie, cu Piteștiul, cu CFR Cluj și atunci trebuie să iau niște măsuri. Ne trebuie jucători, eu v-am spus din pauză că trebuie. Într-un fel e bine că s-a întâmplat așa, că e un semnal de alarmă cu ceea ce trebuie să fac.

De acum o să avem un serviciu de scouteri. Băieți deștepți care cunosct limbi străine, care cunosc și puțin fotbal și care să ia legătura cu scouteri din toată Europa. O să fie condus de mine (n.r. serviciul). Dacă la MM n-a ținut și nu a cumpărat. Un birou care să se ocupe de vizionat jucători.