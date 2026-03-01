Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali a anunţat primele măsuri după ruşinea trăită la FCSB: "O să fie condus de mine serviciul! Facem un birou" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali a anunţat primele măsuri după ruşinea trăită la FCSB: “O să fie condus de mine serviciul! Facem un birou”

Gigi Becali a anunţat primele măsuri după ruşinea trăită la FCSB: “O să fie condus de mine serviciul! Facem un birou”

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 23:40

Comentarii
Gigi Becali a anunţat primele măsuri după ruşinea trăită la FCSB: O să fie condus de mine serviciul! Facem un birou

Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Images

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că va lua măsuri după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off pentru prima oară de la introducerea formatului în Liga 1, în sezonul 2015/16. Formaţia roş-albastră a devenit şi prima campioană în exerciţiu care ajunge în play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul roş-albaştrilor vrea să schimbe strategia la FCSB şi să creeze un “serviciu de scouteri”. Tot Becali va fi cel care va conduce acest serviciu, dar vrea să angajeze experţi în limbi străine care să se priceapă la fotbal şi care să poată lua legătura cu scouteri din Europa. Becali consideră că lipsa unor scouteri a dus la parcursul ruşinos din acest sezon al campioanei en-titre.

Gigi Becali va conduce noul “serviciu de scouteri” de la FCSB: “Dacă aveam nişte scouteri bun nu eram în play-out”

“Trebuie luate măsuri și din punct de vedere tehnic, adică să nu dăm oameni afară. Să întârim staff-ul și din punct de vedere al scouterilor. Să vedem, cineva care să aducă jucători, dacă aduc, uite, mă costă 2 milioane Alibec și Politic și nu sunt. Dacă aveam niște scouteri buni, dacă aveam un mijlocaș bun, nu eram în play-out. L-am luat pe Ofri Arad, care nu a intrat în ritm.

Și uite așa cu Craiova am mâncat bătaie, cu Piteștiul, cu CFR Cluj și atunci trebuie să iau niște măsuri. Ne trebuie jucători, eu v-am spus din pauză că trebuie. Într-un fel e bine că s-a întâmplat așa, că e un semnal de alarmă cu ceea ce trebuie să fac.

De acum o să avem un serviciu de scouteri. Băieți deștepți care cunosct limbi străine, care cunosc și puțin fotbal și care să ia legătura cu scouteri din toată Europa. O să fie condus de mine (n.r. serviciul). Dacă la MM n-a ținut și nu a cumpărat. Un birou care să se ocupe de vizionat jucători.

Reclamă
Reclamă

O să mă consult și cu MM în privința asta și cu tot. Nu o să fac singur, dar nu comandă el”, a declarat Gigi Becali, la primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Observator
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
Fanatik.ro
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
0:09 2 mart.
Florin Tănase nu a mai rezistat şi s-a luat de toată lumea după ce FCSB a intrat în play-out: “Mai aveau puţin şi-l spânzurau”
23:58
VideoJurnal Antena Sport | Regele din Formula 1, Lando Norris, abia așteaptă să prindă viteza cu mașina de campion
23:55
Programul ultimei etape din sezonul regulat. Când se joacă Rapid – Universitatea Craiova și CFR – Dinamo
23:44
Gigi Becali, gata să îl aducă pe Mirel Rădoi la FCSB! Anunțul patronului: “Manager general. Va superviza tot”
23:25
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul
23:16
Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 3 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 4 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 5 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA 6 Florin Bratu revine în Liga 1! Cu cine semnează + cine vine în locul său la CS Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”