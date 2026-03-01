Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 23:25

Comentarii
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul

Gigi Becali, în timpul unui interviu - Hepta

Gigi Becali a făcut un anunț extrem de important după ce FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima dată în istoria clubului. Patronul roș-albaștrilor a declarat că dacă echipa nu se va califica în cupele europene la finalul acestui sezon, atunci Elias Charalambous și Mihai Pintlii vor fi demiși.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6.

Charalambous și Pintilii pleacă dacă ratează Europa

După ce FCSB a învins-o pe UTA la Arad într-un meci fără miză pentru campioană, Gigi Becali a avut o intervenție la TV și a vorbit pe mai multe teme, printre care și viitorul antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Inițial, patronul a transmis că nu se pune problema ca cei doi să fie demiși după ce echipa a ratat Top 6, însă a făcut ulterior un anunț radical.

Conform lui Becali, Charalambous și Pintilii vor fi demiși de la club dacă nu se vor califica în Conference League, singura competiție pe care o mai poate accesa campioana în acest moment, după ce a ratat play-off-ul și Cupa României.

Dacă echipa nu participă în nicio competiție europeană, vom schimba antrenorii. Dacă nu ne calificăm în Conference, atunci schimbăm antrenorii“, a spus patronul FCSB-ului, potrivit primasport.ro.

Reclamă
Reclamă

FCSB poate ajunge în preliminariile UECL dacă îndeplinește mai mulți pași. În primă fază, roș-albaștrii trebuie să termine pe una dintre primele două poziții din play-out, după care să joace un prim meci de baraj contra celeilalte echipe care termină în vârful grupei de retrogradare.

Ulterior, în caz de victorie, FCSB va mai avea de jucat un meci contra formației care încheie pe locul 3 în play-off într-o singură manșă, în deplasare. Dacă se va califica în preliminariile Conference League, atunci echipa lui Elias Charalambous își va începe parcursul european din turul 2 preliminar.

Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radicalRecorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Observator
Cât am putea plăti la pompă în următoarele săptămâni, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
Fanatik.ro
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face acum pentru bani
23:16
Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie”
22:58
Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out
22:56
UTA – FCSB 2-4. Campioana a făcut spectacol la Arad, dar merge în play-out
22:24
FotoDarius Olaru, accidentat grav în UTA – FCSB. Fault “horror” și cartonaș roșu arătat de arbitru
22:08
VideoFetele de la naţională nu au avut liber de 1 martie! Ele se antrenează pentru meciurile de calificare la Campionatul Mondial
21:32
Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea și se distanțează provizoriu de Man. City. Fundașii l-au salvat pe Arteta
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 3 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 4 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 5 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 6 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial