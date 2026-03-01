Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț extrem de important după ce FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima dată în istoria clubului. Patronul roș-albaștrilor a declarat că dacă echipa nu se va califica în cupele europene la finalul acestui sezon, atunci Elias Charalambous și Mihai Pintlii vor fi demiși.

FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6.

Charalambous și Pintilii pleacă dacă ratează Europa

După ce FCSB a învins-o pe UTA la Arad într-un meci fără miză pentru campioană, Gigi Becali a avut o intervenție la TV și a vorbit pe mai multe teme, printre care și viitorul antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Inițial, patronul a transmis că nu se pune problema ca cei doi să fie demiși după ce echipa a ratat Top 6, însă a făcut ulterior un anunț radical.

Conform lui Becali, Charalambous și Pintilii vor fi demiși de la club dacă nu se vor califica în Conference League, singura competiție pe care o mai poate accesa campioana în acest moment, după ce a ratat play-off-ul și Cupa României.

“Dacă echipa nu participă în nicio competiție europeană, vom schimba antrenorii. Dacă nu ne calificăm în Conference, atunci schimbăm antrenorii“, a spus patronul FCSB-ului, potrivit primasport.ro.