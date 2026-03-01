Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul - Antena Sport

Gigi Becali a făcut un anunț extrem de important după ce FCSB a ratat accederea în play-off pentru prima dată în istoria clubului. Patronul roș-albaștrilor a declarat că dacă echipa nu se va califica în cupele europene la finalul acestui sezon, atunci Elias Charalambous și Mihai Pintlii vor fi demiși.
FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6.
Charalambous și Pintilii pleacă dacă ratează Europa
După ce FCSB a învins-o pe UTA la Arad într-un meci fără miză pentru campioană, Gigi Becali a avut o intervenție la TV și a vorbit pe mai multe teme, printre care și viitorul antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Inițial, patronul a transmis că nu se pune problema ca cei doi să fie demiși după ce echipa a ratat Top 6, însă a făcut ulterior un anunț radical.
Conform lui Becali, Charalambous și Pintilii vor fi demiși de la club dacă nu se vor califica în Conference League, singura competiție pe care o mai poate accesa campioana în acest moment, după ce a ratat play-off-ul și Cupa României.
“Dacă echipa nu participă în nicio competiție europeană, vom schimba antrenorii. Dacă nu ne calificăm în Conference, atunci schimbăm antrenorii“, a spus patronul FCSB-ului, potrivit primasport.ro.
FCSB poate ajunge în preliminariile UECL dacă îndeplinește mai mulți pași. În primă fază, roș-albaștrii trebuie să termine pe una dintre primele două poziții din play-out, după care să joace un prim meci de baraj contra celeilalte echipe care termină în vârful grupei de retrogradare.
Ulterior, în caz de victorie, FCSB va mai avea de jucat un meci contra formației care încheie pe locul 3 în play-off într-o singură manșă, în deplasare. Dacă se va califica în preliminariile Conference League, atunci echipa lui Elias Charalambous își va începe parcursul european din turul 2 preliminar.
- Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie”
- Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out
- UTA – FCSB 2-4. Campioana a făcut spectacol la Arad, dar merge în play-out
- Darius Olaru, accidentat grav în UTA – FCSB. Fault “horror” și cartonaș roșu arătat de arbitru
- Zeljko Kopic, prima reacție după accidentarea lui Karamoko: “A arătat foarte rău”. Ce a spus despre titlu