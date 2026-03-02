Florin Tănase nu a mai rezistat şi s-a luat de toată lumea după ce FCSB a intrat în play-out: "Mai aveau puţin şi-l spânzurau" - Antena Sport

Florin Tănase a avut un discurs dur după meciul UTA – FCSB 2-4, meci care nu a mai contat pentru lupta pentru play-off. FC Argeş a câştigat cu 1-0 pe Arena Naţională meciul cu Dinamo, iar campioana FCSB va juca în play-out sezonul acesta.
Florin Tănase vrea ca FCSB să înceapă de acum pregătirea pentru sezonul viitor şi le-a prezentat scuze fanilor pentru ratarea calificării în play-out.
Florin Tănase i-a luat apărarea lui Radu Petrescu: “Ăștia care stau în studio toată ziua să nu mai aibă răutate așa mare”
Tot Tănase a avut un discurs dur după meciul de la Arad, atunci când i-a luat apărarea lui Radu Petrescu, arbitrul care a comis o greşeală uriaşă în meciul Petrolul – FC Argeş şi care nu va mai arbitra în acest sezon. El i-a pus la zid pe toţi cei care au comentat la adresa centralului:
“S-au întâmplat și foarte multe greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit, că e campanie, să fim noi în play-off. Pe Radu Petrescu mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap.
La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Ăștia care stau în studio toată ziua să nu mai aibă răutate așa mare, să comenteze ce văd, nu trebuie să mintă. Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic.
Așa e în România, așa e când ești la cel mai mare club, mulți dau în tine. Trebuie să fii puternic. Noi acum trebuie să privim înainte, să pregătim sezonul următor, să nu le mai dăm ocazia unor oameni fără caracter să vorbească. Europa, ne-Europa, America… Le cerem scuze fanilor și sperăm să fie alături de noi”, a declarat Florin Tănase, potrivit digisport.ro.
