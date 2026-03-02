Florin Tănase nu a mai rezistat şi s-a luat de toată lumea după ce FCSB a intrat în play-out: "Mai aveau puţin şi-l spânzurau" - Antena Sport

Florin Tănase a avut un discurs dur după meciul UTA – FCSB 2-4, meci care nu a mai contat pentru lupta pentru play-off. FC Argeş a câştigat cu 1-0 pe Arena Naţională meciul cu Dinamo, iar campioana FCSB va juca în play-out sezonul acesta.

Florin Tănase vrea ca FCSB să înceapă de acum pregătirea pentru sezonul viitor şi le-a prezentat scuze fanilor pentru ratarea calificării în play-out.

Florin Tănase i-a luat apărarea lui Radu Petrescu: “Ăștia care stau în studio toată ziua să nu mai aibă răutate așa mare”

Tot Tănase a avut un discurs dur după meciul de la Arad, atunci când i-a luat apărarea lui Radu Petrescu, arbitrul care a comis o greşeală uriaşă în meciul Petrolul – FC Argeş şi care nu va mai arbitra în acest sezon. El i-a pus la zid pe toţi cei care au comentat la adresa centralului:

“S-au întâmplat și foarte multe greșeli de arbitraj. S-a tot vorbit, că e campanie, să fim noi în play-off. Pe Radu Petrescu mai aveau puțin și-l spânzurau în Piața Victoriei. Omul și-a reparat greșeala, nu avea de unde să știe că-i vine mingea pe cap.

La ceilalți, etapa următoare, de ce nu s-a comentat la fel? Ăștia care stau în studio toată ziua să nu mai aibă răutate așa mare, să comenteze ce văd, nu trebuie să mintă. Nu că m-a deranjat, dar îmi era milă de săracul Radu Petrescu. Despre ceilalți, nimic.