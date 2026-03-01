Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul - Antena Sport

Închide meniul
Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 20:18

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

FCSB va juca pentru prima dată în istoria ei în play-out de când s-a implementat noul format în Liga 1, știre confirmată după victoria lui FC Argeș contra lui Dinamo. Deși participarea în grupa de retrogradare rămâne o umilință pentru roș-albaștri, formația lui Elias Charalambous păstrează totuși șanse de calificare în cupe europene, însă doar în Conference League.

FCSB a pierdut orice speranță de a mai ajunge în play-off după ce FC Argeș a învins-o pe Dinamo grație reușitei lui Ricardo Matos. Roș-albaștrii sperau ca marea lor rivală să îi încurce pe piteșteni, care aveau nevoie de minim trei puncte pentru a-și asigura accederea în Top 6.

FCSB mai poate ajunge doar în Conference League

Odată cu această umilință, dar și cu eliminarea din Cupa României, FCSB nu mai poate câștiga niciun trofeu în acest sezon, dar mai poate ajunge în cupele europene. Cu toate acestea, formația patronată de Gigi Becali nu va evolua în Europa League, a doua competiție europeană intercluburi, însă o poate face în Conference League.

FCSB poate ajunge în preliminariile UECL dacă îndeplinește mai mulți pași. În primă fază, roș-albaștrii trebuie să termine pe una dintre primele două poziții din play-out, după care să joace un prim meci de baraj contra celeilalte echipe care termină în vârful grupei de retrogradare.

Ulterior, în caz de victorie, FCSB va mai avea de jucat un meci contra formației care încheie pe locul 3 în play-off într-o singură manșă, în deplasare. Dacă se va califica în preliminariile Conference League, atunci echipa lui Elias Charalambous își va începe parcursul european din turul 2 preliminar.

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial