Programul ultimei etape din sezonul regulat. Când se joacă Rapid - Universitatea Craiova și CFR - Dinamo - Antena Sport

Programul ultimei etape din sezonul regulat. Când se joacă Rapid – Universitatea Craiova și CFR – Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 1 martie 2026, 23:55

Mingea Ligii 1 / Profimedia Images

LPF a anunţat, duminică, programul etapei a 30-a, ultima a sezonului regulat al Ligii 1.

Partidele se vor disputa în perioada 6-9 martie.

Cum arată programul etapei 30 din Liga 1

Vineri, 6 martie

  • Ora 19:30 FK Csikszereda – Farul Constanţa

Sâmbătă, 7 martie

  • Ora 14:30 Metaloglobus Bucureşti – UTA Arad
  • Ora 17:00 FC Botoşani – Petrolul Ploieşti
  • Ora 20:00 FCSB – Universitatea Cluj

Duminică, 8 martie

  • Ora 14:30 Oţelul Galaţi – Hermannstadt
  • Ora 17:00 FC Argeş – Unirea Slobozia

Ora 20:00 Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

  • Ora 20:00 CFR Cluj – Dinamo

Sursa: News.ro

Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radicalRecorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
