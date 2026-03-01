Programul ultimei etape din sezonul regulat. Când se joacă Rapid - Universitatea Craiova și CFR - Dinamo - Antena Sport

UTA – FCSB 2-4. Campioana a făcut spectacol la Arad, dar merge în play-out

Premieră după premieră în Liga 1! Ce se întâmplă după ce FC Argeș a “exilat-o” pe FCSB în play-out

Gigi Becali a intrat în direct şi l-a făcut praf pe Sebastian Colţescu după UTA – FCSB 2-4: “Băi! Du-te la pensie”

Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul

Gigi Becali a anunţat primele măsuri după ruşinea trăită la FCSB: “O să fie condus de mine serviciul! Facem un birou”

Gigi Becali, gata să îl aducă pe Mirel Rădoi la FCSB! Anunțul patronului: “Manager general. Va superviza tot”

Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”

Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club”

Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate

Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți”

“Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua

Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul