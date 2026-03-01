Programul ultimei etape din sezonul regulat. Când se joacă Rapid - Universitatea Craiova și CFR - Dinamo - Antena Sport

LPF a anunţat, duminică, programul etapei a 30-a, ultima a sezonului regulat al Ligii 1.
Partidele se vor disputa în perioada 6-9 martie.
Cum arată programul etapei 30 din Liga 1
Vineri, 6 martie
- Ora 19:30 FK Csikszereda – Farul Constanţa
Sâmbătă, 7 martie
- Ora 14:30 Metaloglobus Bucureşti – UTA Arad
- Ora 17:00 FC Botoşani – Petrolul Ploieşti
- Ora 20:00 FCSB – Universitatea Cluj
Duminică, 8 martie
- Ora 14:30 Oţelul Galaţi – Hermannstadt
- Ora 17:00 FC Argeş – Unirea Slobozia
Ora 20:00 Rapid – Universitatea Craiova
Luni, 9 martie
- Ora 20:00 CFR Cluj – Dinamo
Sursa: News.ro
Loading ...
