Claudiu Niculescu, la pământ după remiza cu Metaloglobus: „E amărăciune mare”

Unirea Slobozia a scos doar un rezultat de egalitate la Clinceni în disputa cu Metaloglobus, gruparea ialomițeană fiind egalată în minutul 82 al partidei.

După fluierul final, Claudiu Niculescu a încercat să-și găsească cuvintele, în contextul în care meciul de etapa viitoare cu Hermannstadt va fi unul „pe viață și pe moarte”.

Claudiu Niculescu: „Un șoc”

Claudiu Niculescu a încercat să găsească explicații după ce echipa sa a scăpat printre degete victoria la Clinceni, rezultatul final fiind unul ideal pentru echipa antrenată de Dorinel Munteanu.

„Un șoc pe final, cum am trăit și în alte meciuri. Dezamăgirea e mare. Presiunea rezultatelor își spune cuvântul, am făcut pasul în spate.

Până la urmă, am plecat cu un punct. Nu e mulțumitor. Oricum, trebuia să câștigăm cu Hermannstadt etapa viitoare. A devenit un meci crucial, va fi finala campionatului!