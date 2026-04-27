Claudiu Niculescu, la pământ după remiza cu Metaloglobus: „E amărăciune mare”

Unirea Slobozia a scos doar un rezultat de egalitate la Clinceni în disputa cu Metaloglobus, gruparea ialomițeană fiind egalată în minutul 82 al partidei.
După fluierul final, Claudiu Niculescu a încercat să-și găsească cuvintele, în contextul în care meciul de etapa viitoare cu Hermannstadt va fi unul „pe viață și pe moarte”.
Claudiu Niculescu: „Un șoc”
Claudiu Niculescu a încercat să găsească explicații după ce echipa sa a scăpat printre degete victoria la Clinceni, rezultatul final fiind unul ideal pentru echipa antrenată de Dorinel Munteanu.
„Un șoc pe final, cum am trăit și în alte meciuri. Dezamăgirea e mare. Presiunea rezultatelor își spune cuvântul, am făcut pasul în spate.
Până la urmă, am plecat cu un punct. Nu e mulțumitor. Oricum, trebuia să câștigăm cu Hermannstadt etapa viitoare. A devenit un meci crucial, va fi finala campionatului!
E amărăciune mare când primim un asemenea gol, dar la fotbal lucrurile se pot întoarce în favoarea ta dacă muncești, dacă ești încrezător și dacă ai spirit de sacrificiu”.
Claudiu Niculescu: „Nu ne rămâne decât să ne lingem rănile”
„Până lunea viitoare, nu ne rămâne decât să ne lingem rănile, să ridicăm privirea din pământ, să lucrăm la mental și să facem tot ce ne stă în putință pentru a câștiga cu Hermannstadt
Cel mai important este să câștigăm. Varianta egalului nu mai există! Sper să ne revenim din punct de vedere mental și o luăm de la capăt.
Nu am vorbit după meci cu Florin Bratu. Îmi pare rău pentru el, dar nu sunt fericit nici pentru mine! Ca să sintetizăm această discuție, lucrul cel mai important rămâne meciul cu Hermannstadt de săptămâna viitoare”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit digisport.ro.
- Ce a spus Mihai Stoica despre varianta uriaşă Răzvan Lucescu la FCSB, intens discutată în ultima vreme!
- FC Argeș – Universitatea Craiova 0-1. Oltenii caută golul desprinderii
- Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
- “Sunt frustraţi!” Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după ce a fost acuzat că pariază: “Aberaţii”
- “Gigi a zis că o rezolvă” Anunţul lui Mihai Stoica despre noul antrenor al FCSB-ului!