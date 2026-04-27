“Gigi a zis că o rezolvă” Anunţul lui Mihai Stoica despre noul antrenor al FCSB-ului!

Bogdan Stănescu Publicat: 27 aprilie 2026, 21:08

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a subliniat că patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani) se ocupă de problema viitorului antrenor al roş-albaştrilor.

Becali transmitea anterior că va avea o discuţie cu fostul antrenor al campioanei, Elias Charalambous (45 de ani). Cipriotul a venit în România alături de soţia lui, pentru a participa la un eveniment. Sosirea lui Charalambous în România este momentul oportun pentru ca cipriotul să aibă o întâlnire cu Gigi Becali.

“Nu sunt noutăţi. N-a discutat. Am schimbat mesaje cu Elias Charalambous. N-am discutat, eu nu mai discut. Gigi a zis c-o rezolvă, atunci o rezolvă probabil. Cred c-o rezolvă”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.

FCSB are nevoie de un antrenor cu licenţă Pro. Până la rezolvarea situaţiei pe banca roş-albaştrilor se află Lucian Filip. FCSB e pe primul loc în play-out, cu 36 de puncte. Campioana şi-a asigurat locul la barajul pentru Conference League, având în vedere că, în afară de FCSB, din play-out mai au licenţă de Europa numai Farul, Botoşani şi Csikszereda.

Pentru a prinde preliminariile Conference League, FCSB trebuie să o învingă mai întâi în semifinala barajului pe cealaltă echipă din play-out, după care să câştige finala barajului contra unei echipe din play-off. Becali spunea că şi-ar dori ca FCSB să joace finala barajului contra marii rivale, Dinamo.

Recomandări

Cine va câştiga titlul în Premier League, în acest sezon?

Citește și:
A cincea zi când staţiile de alimentare rămân fără motorină. "Dezastru, domnule"
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul. Ce se întâmplă în relația cu partenerul de viață, Bart Conner
21:58

Real Madrid i-a fixat prețul jucătorului dorit de Cristi Chivu la Inter: 20 de milioane de euro
21:51

VideoSan Francisco Bay Area: Aici vor avea loc şase meciuri la World Cup 2026
21:49

Ce a spus Mihai Stoica despre varianta uriaşă Răzvan Lucescu la FCSB, intens discutată în ultima vreme!
21:36

LIVE TEXTFC Argeș – Universitatea Craiova 0-1. Gol anulat pentru piteșteni
21:28

Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!
21:18

“Sunt frustraţi!” Victor Angelescu le-a dat replica fanilor Rapidului, după ce a fost acuzat că pariază: “Aberaţii”
Vezi toate știrile
1 Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter 2 Scandal între Alex Chipciu şi un fost angajat de la CFR Cluj: “Ai uitat când v-am împărțit prima mea de 3.000 de euro?” 3 Fanii Rapidului au vrut să îşi taxeze favoriţii, dar au “comis-o” cu o gravă greşeală gramaticală! Mesajul afişat 4 Acuzaţii grave după CFR Cluj – U Cluj 1-0: “Cred că din cască i-au spus! Cum se poate aşa ceva?” 5 Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni” 6 FotoAfacerea în care şi-a pierdut toţi banii un fost milionar român celebru! A ajuns şi să divorţeze din cauza asta
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilorDe asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor