“Gigi a zis că o rezolvă” Anunţul lui Mihai Stoica despre noul antrenor al FCSB-ului!

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a subliniat că patronul campioanei, Gigi Becali (67 de ani) se ocupă de problema viitorului antrenor al roş-albaştrilor.

Becali transmitea anterior că va avea o discuţie cu fostul antrenor al campioanei, Elias Charalambous (45 de ani). Cipriotul a venit în România alături de soţia lui, pentru a participa la un eveniment. Sosirea lui Charalambous în România este momentul oportun pentru ca cipriotul să aibă o întâlnire cu Gigi Becali.

Mihai Stoica, despre noul antrenor al FCSB-ului: “Gigi a zis că o rezolvă. Cred că o rezolvă”

“Nu sunt noutăţi. N-a discutat. Am schimbat mesaje cu Elias Charalambous. N-am discutat, eu nu mai discut. Gigi a zis c-o rezolvă, atunci o rezolvă probabil. Cred c-o rezolvă”, a spus Mihai Stoica pentru primasport.ro.

FCSB are nevoie de un antrenor cu licenţă Pro. Până la rezolvarea situaţiei pe banca roş-albaştrilor se află Lucian Filip. FCSB e pe primul loc în play-out, cu 36 de puncte. Campioana şi-a asigurat locul la barajul pentru Conference League, având în vedere că, în afară de FCSB, din play-out mai au licenţă de Europa numai Farul, Botoşani şi Csikszereda.

Pentru a prinde preliminariile Conference League, FCSB trebuie să o învingă mai întâi în semifinala barajului pe cealaltă echipă din play-out, după care să câştige finala barajului contra unei echipe din play-off. Becali spunea că şi-ar dori ca FCSB să joace finala barajului contra marii rivale, Dinamo.