Dani Coman i-a luat apărarea lui Briciu, care a comis o gafă uluitoare cu Dinamo: “Va ajunge un mare portar”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 aprilie 2026, 23:45

Briciu după gafa monumentală pe care a făcut-o în derby-ul cu Dinamo / Sport Pictures

Dani Coman (47 de ani) a dezvăluit că Adrian Briciu (18 ani) a fost crescut de el la şcoala de fotbal care îi poartă numele. Briciu a comis o gafă monumentală la scorul de 0-0, în derby-ul cu Dinamo, scăpând printre picioare o minge simplă trimisă pe centrul porţii de Milanov.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dani Coman îi prevede un viitor foarte frumos lui Briciu, dar i-a avertizat pe giuleşteni că trebuie să aibă răbdare cu el şi că tânărul portar trebuie să primească şi în viitor alte şanse.

“(n.r: despre Adrian Briciu) Este un portar tânăr, un portar crescut de mine, crescut la școala de fotbal Dani Coman. Îl cunosc foarte bine pe copil, e un copil de calitate, provine dintr-o familie bună. Îi prevăd un viitor frumos și lumea trebuie să fie atentă cu el. Dacă la atacanți, mijlocași mă mai înșel, la portari e greu. 

Va ajunge un mare portar al României, dar important e să joace la seniori. El o face meci de meci la juniori, dar nu se compară cu meciurile de la seniori”, a declarat Dani Coman pentru digisport.ro.

Dinamo a învins-o clar, cu 3-1, pe Rapid în derby-ul de duminică. “Câinii” au deschis scorul în minutul 39 al derby-ului, prin Georgi Milanov, după o gafă monumentală a înlocuitorului lui Marian Aioani (26 de ani), Adrian Briciu (18 ani). Titularul postului de portar al Rapidului s-a “rupt” în startul partidei, iar tânărul Briciu a trebuit să îi ia locul, având în vedere că rezerva lui Aioani, Dejan Iliev (31 de ani), era şi el accidentat. Dinamo avea să ducă scorul la 2-0 în minutul 59, atunci când Cătălin Cîrjan a înscris cu un şut plasat.

Reclamă
Reclamă

A fost un alt gol al lui Cîrjan contra fostei sale echipe. Imediat după reuşită a mers să sărbătorească golul cu galeria lui Dinamo. Musi a înscris în minutul 71, cu un şut de senzaţie, la colţul scurt, la care Briciu nu a avut replică. Daniel Paraschiv a punctat în minutul 88, stabilind scorul final al derby-ului: 3-1 pentru Dinamo.

În urma acestei victorii, Dinamo a depăşit-o pe Rapid în clasament. “Câinii” au urcat pe 4, având 34 de puncte, în timp ce Rapid a căzut pe 5, având 32 de puncte.

 

Reclamă
Reclamă
