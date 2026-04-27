Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter

Un nou scandal zguduie fotbaul italian. Investigația îl are în prim-plan pe Gianluca Rocchi, cel care desemnează arbitrii din primele două ligi.

Acesta, împreună cu șeful arbitrilor VAR, Andrea Gervasoni, este anchetat pentru complicitate la fraudă sportivă. Deși Inter Milano, liderul din Serie A, este menționat ca beneficiar al deciziilor celor doi, clubul este în afara pericolului. Cel puţin până în acest moment.

Italienii de la Sky Sport au cerut un punct de vedere din partea celor de la UEFA. Forul condus de Alexander Ceferin nu a cerut explicaţii în Italia, dar urmăreşte finalitatea scandalului.

”Putem confirma că președintele UEFA nu a avut nicio discuție cu reprezentanți sau oficialii din Serie A.

În prezent, urmărim îndeaproape evoluția situației în legătură cu Federația Italiană de Fotbal și nu intenționăm să comentăm în continuare”, a transmis UEFA.