Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a transmis că analiza în privinţa activităţii antrenorului giuleştenilor, Costel Gâlcă (54 de ani), se va face la finalul sezonului.

Rapid e în criză. Giuleştenii au obţinut un singur egal în ultimele 5 partide din Liga 1, în celelalte meciuri fiind învinşi.

Victor Angelescu: “Nu e normal să facem reproşuri până nu se termină sezonul”

Costel Gâlcă are contract cu Rapid până în vara lui 2027. Obiectivul este să prindă o cupă europeană, lucru încă posibil în acest moment.

“Nu, în momentul de faţă, nu e normal să facem reproşuri până nu se termină sezonul. Trebuie să facem o treabă mai bună toţi. Şi conducerea, şi staff-ul, şi jucătorii. Mai sunt 12 puncte în joc, trebuie să ne comportăm ca şi cum avem şansele respective.

Dacă suntem supăraţi după fiecare meci, atunci de ce mai jucăm? Toată lumea trebuie să creadă că mai avem şanse. Mai avem patru meciuri, jucăm cu contracandidate, se poate întâmpla orice. Meciul cu CFR e decisiv să rămânem în joc, pentru cupele europene.