Decizia luată de conducerea Rapidului în privinţa lui Gâlcă, după ce giuleştenii au fost umiliţi de Dinamo!

Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), a transmis că analiza în privinţa activităţii antrenorului giuleştenilor, Costel Gâlcă (54 de ani), se va face la finalul sezonului.
Rapid e în criză. Giuleştenii au obţinut un singur egal în ultimele 5 partide din Liga 1, în celelalte meciuri fiind învinşi.
Victor Angelescu: “Nu e normal să facem reproşuri până nu se termină sezonul”
Costel Gâlcă are contract cu Rapid până în vara lui 2027. Obiectivul este să prindă o cupă europeană, lucru încă posibil în acest moment.
“Nu, în momentul de faţă, nu e normal să facem reproşuri până nu se termină sezonul. Trebuie să facem o treabă mai bună toţi. Şi conducerea, şi staff-ul, şi jucătorii. Mai sunt 12 puncte în joc, trebuie să ne comportăm ca şi cum avem şansele respective.
Dacă suntem supăraţi după fiecare meci, atunci de ce mai jucăm? Toată lumea trebuie să creadă că mai avem şanse. Mai avem patru meciuri, jucăm cu contracandidate, se poate întâmpla orice. Meciul cu CFR e decisiv să rămânem în joc, pentru cupele europene.
Nu o să trag la răspundere un antrenor pentru tactica sau echipa folosită, asta e meseria lui. Până am luat primul gol, meciul era echilibrat. În repriza a doua am picat de tot”, a declarat Victor Angelescu pentru primasport.ro.
Dinamo – Rapid 3-1
Dinamo a învins-o clar, cu 3-1, pe Rapid în derby-ul de duminică. “Câinii” au deschis scorul în minutul 39 al derby-ului, prin Georgi Milanov, după o gafă monumentală a înlocuitorului lui Marian Aioani (26 de ani), Adrian Briciu (18 ani). Titularul postului de portar al Rapidului s-a “rupt” în startul partidei, iar tânărul Briciu a trebuit să îi ia locul, având în vedere că rezerva lui Aioani, Dejan Iliev (31 de ani), era şi el accidentat. Dinamo avea să ducă scorul la 2-0 în minutul 59, atunci când Cătălin Cîrjan a înscris cu un şut plasat. A fost un alt gol al lui Cîrjan contra fostei sale echipe. Imediat după reuşită a mers să sărbătorească golul cu galeria lui Dinamo. Musi a înscris în minutul 71, cu un şut de senzaţie, la colţul scurt, la care Briciu nu a avut replică. Daniel Paraschiv a punctat în minutul 88, stabilind scorul final al derby-ului: 3-1 pentru Dinamo.
În urma acestei victorii, Dinamo a depăşit-o pe Rapid în clasament. “Câinii” au urcat pe 4, având 34 de puncte, în timp ce Rapid a căzut pe 5, având 32 de puncte.
