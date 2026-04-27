Alex Masgras Publicat: 27 aprilie 2026, 23:24

Gică Craioveanu, avertisment dur pentru Ştefan Baiaram: I-am spus-o personal şi nu mă ascund

Ştefan Baiaram, în Universitatea Craiova - FC Argeş / Sport Pictures

Ştefan Baiaram a fost avertizat de Gică Craioveanu, după ce a început ca rezervă meciul câştigat de Universitatea Craiova la Mioveni, cu FC Argeş, scor 1-0. Fotbalistul de 23 de ani a fost introdus în minutul 67 de Filipe Coelho, în locul lui Samuel Teles.

Chiar dacă la meciul de săptămâna trecută din Cupa României, Baiaram a fost absent din cauza unei accidentări suferite în meciul cu Rapid, Gică Craioveanu a ţinut să tragă un semnal de alarmă.

Ştefan Baiaram, avertizat de Gică Craioveanu: “Dacă nu-și va schimba atitudinea, va fi foarte greu pentru el”

În meciurile disputate de olteni în luna aprilie, Ştefan Baiaram a fost titular doar în meciul cu Rapid. În celelalte meciuri, el a fost introdus pe teren în repriza a doua, iar Craioveanu este de părere că atitudinea atacantului lasă de dorit. Totul a început după declaraţiile date de Baiaram după victoria din Cupa României cu CFR Cluj, de la începutul lunii martie, când a spus că va pleca de la Craiova.

Craioveanu susţine că nu este convins că acesta va pleca, mai ales că în ultima perioadă nu a mai fost titular la Universitatea Craiova. De asemenea, el i-a cerut atacantului să îşi schimbe atitudinea:

“Eu spun că la Fane (n.r. Ștefan Baiaram) a fost supărarea aceea când nu a fost lăsat să plece. Și, al doilea lucru, cred că ține un pic de atitudine. Eu consider că trebuie să-și schimbe atitudinea, i-am spus-o personal și nu mă ascund. Când a avut atitudine, a făcut diferența, a dat goluri, assist-uri.

Acum, mi se pare că joacă la ce-o ieși, nu mai are motivație și nu poți face performanță așa. Poți pierde echipa națională, poți pierde un contract bun. (n.r. Crezi că a greșit când a spus că pleacă la vară?) Da! Nu este clar că pleacă, nu sunt atât de convins, mai ales în situația actuală, nu e titular la Craiova, nu e titular la echipa națională, nu prea ai motiv să speri la un transfer bun, mai bun decât oferta pe care a avut-o Craiova acum 7-8 luni (n.r. de la Bașakșehir).

Atunci a intrat într-un con de umbră și nu reușește să iasă. Dacă nu-și va schimba atitudinea, va fi foarte greu pentru el. Totul a plecat de la Mirel, acel conflict cu el, când a refuzat să fie rezervă și a preferat să stea în tribune”, a declarat Gică Craioveanu, potrivit digisport.ro.

