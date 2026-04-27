Răzvan Lucescu a făcut anunţul, după ce Mihai Stoica a spus că îl vrea la FCSB: “Am avut oameni puternici ca patroni”

Răzvan Lucescu, anrtenorul lui PAOK Salonic, a vorbit despre declaraţiile date de Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, care nu s-a ferit să spună că şi-ar dori să lucreze alături de fostul selecţioner al României la formaţia roş-albastră.

Răzvan Lucescu vine după înfrângerea dramatică din finala Cupei Greciei, în faţa lui OFI Creta. În meciul care a fost LIVE în AntenaPLAY, Creta s-a impus cu 3-2, după prelungiri.

Rămasă fără antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi, FCSB se află în cătuări. Mihai Stoica a recunoscut că şi-ar dori să lucreze alături de fostul selecţioner al României. Mai mult, Mihai Stoica a declarat că Răzvan Lucescu s-ar înţelege şi cu Gigi Becali, patronul echipei.

Întrebat despre declaraţiile lui Mihai Stoica, Răzvan Lucescu nu a vrut să dea un răspuns categoric, dar a lăsat de înţeles că nu exclude, pe viitor, o astfel de variantă. Cu o experienţă bogată, Lucescu a vorbit apoi despre patronii cu care a lucrat de-a lungul timpului în cariera sa

“Îl apreciez enorm pe MM, știe asta. În fotbal nu pot să planifici nimic, când va fi momentul, va fi. (n.r. – Cum ai lucra cu Gigi Becali?) De ce te uiți așa la mine? Aștepți un răspuns? Cred că am ajuns la o experiență deosebită, am avut oameni puternici, ambițioși, ca patroni, care au pus presiuni enorme, care totuși, în spatele acestor presiuni au arătat o sensibilitate foarte mare. Oameni pe care, cumva, i-am câștigat de partea mea prin felul meu de a fi.