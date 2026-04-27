Filipe Coelho nu visează încă la titlu, după victoria cu FC Argeș: „Nu mă gândesc decât la meciul următor”

Daniel Işvanca Publicat: 27 aprilie 2026, 22:57

Filipe Coelho / Sportpictures

Universitatea Craiova s-a desprins în fruntea Ligii 1, după succesul cu scorul de 1-0 în fața celor de la FC Argeș, în epilogul rundei a șasea din play-off.

Oltenii au luat o opțiune serioasă la câștigarea titlului și se anunță o atmosferă „încinsă” etapa viitoare, când „leii” din Bănie vor primi vizita lui Dinamo.

Filipe Coelho: „Am jucat ce a trebuit”

Universitatea Craiova a făcut un pas important către câștigarea titlului atât de așteptat în Bănie, însă Filipe Coelho rămâne echilibrat, în ciuda faptului că oltenii au un avans de 3 puncte față de Universitatea Cluj.

„Am încercat să rezolvăm meciul din prima parte. Adversarul a avut niște caracteristici diferite față de restul, sunt foarte puternici pe benzi, la fazele fixe. Nu prea riscă. Ne-a ieșit foarte bine prima repriză, să atacăm spațiile, trebuia să și suferim puțin. Toți adversarii sunt buni, toți antrenorii sunt buni, sunt jucători buni în campionat.

Sunt fericit, trebuie să rămânem echilibrați. Trebuie să ne recuperăm și să pregătim următorul meci. Am jucat ce a trebuit în această partidă. Am luptat și asta trebuia să facem. În acest moment avem mai multe puncte față de sezonul trecut. I-am spus arbitrului că e mingea noastră, cred că am arătat mereu respect pentru arbitri. Doar am strigat că e mingea noastră.

Probabil trebuie să stau cu mâinile legate. Trebuie să accept și lucrurile astea. Ne concentrăm pe meciul cu Dinamo, obiectivul este să obținem puncte. Ca antrenor, de când am venit aici, nu mă gândesc decât la meciul următor. E cel mai bun mod de a menține concentrarea.

(n. r. despre meciul cu Dinamo) Trebuie să analizăm jocul lor, au jucat cu o linie de 5 și trebuie să ne odihnim. Cu siguranță va fi un meci foarte greu”, a declarat Filipe Coelho, potrivit digisport.ro.

