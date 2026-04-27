Bogdan Andone a răbufnit după eșecul cu Universitatea Craiova: „Aș prefera să pierdem cu 5-0, să dorm liniștit”

FC Argeș a suferit un nou eșec la limită la Mioveni, de această dată în fața celor de la Universitatea Craiova. Gruparea nou promovată nu a reușit să repete performanța din Bănie, acolo unde câștigase cu scorul de 1-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bogdan Andone s-a arătat frustrat de rezultat după fluierul final, dar a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor.

Bogdan Andone: „Un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil”

Bogdan Andone a vorbit la finalul partidei dintre FC Argeș și Universitatea Craiova despre jocul prestat de echipa sa, precizând, totodată, că rezultatul echitabil ar fi fost un rezultat de egalitate.

„Cred eu că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil. Am avut câteva situaţii foarte bune în repriza a doua, nu le-am fructificat. Am întâlnit echipa de pe primul loc, nu poţi să îţi creezi zece situaţii de a marca. Îmi pare rău că a mai trecut un joc şi nu am adunat puncte.

Sunt mai mulţi jucători care nu au fost astăzi la capacitatea lor maximă, e normal, e final de sezon, suntem şi un lot extrem de restrâns numeric. Nu aveam soluţii ofensive pe bancă, absolut nimic. S-a acumulat o stare de oboseală şi fizică, şi mentală, lui Sadriu i-a fost foarte, foarte greu.