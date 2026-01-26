"O mică aroganță". Conducerea CFR-ului a reacționat după ce a făcut hora bucuriei în victoria cu FCSB - Antena Sport

Bogdan Mara și Cristi Balaj au oferit reacții după ce au fost surprinși făcând hora bucuriei la golul de 4-1 marcat de CFR Cluj contra FCSB-ului, un gest care a fost considerat o ironie la adresa roș-albaștrilor. Oficialul ardelenilor s-a contrazis în ce a declarat, în timp ce fostul președinte al ardelenilor a vrut să clarifice că nu a vrut în niciun mod să persifleze campioana en-titre.
CFR a câștigat categoric derby-ul etapei contra FCSB-ului cu scorul de 4-1. Deși formația lui Elias Charalambous a deschis scorul și a avut ocazii imense de a-și majora avantajul, ardelenii au fost mai cinici în fața porții și au întors rezultatul, marcând câte două goluri pe repriză.
Bogdan Mara, bizar în declarații după ce a făcut hora bucuriei
După ultima reușită a meciului, cea semnată de Biliboc în prelungiri, oficialii CFR-ului, alături de Cristi Balaj, fostul președinte, au sărbătorit în stilul FCSB-ului, făcând hora bucuriei. La nici 24 de ore distanță de meci, conducerea ardelenilor a oferit reacții în acest sens.
Bogdan Mara a recunoscut inițial că gestul respectiv a fost o aroganță, deși a negat ulterior această informație transmisă chiar de el. În plus, oficialul din Gruia a povestit și o întâmplare amuzantă de la partida de pe Arena Națională, când au ajuns să facă hora bucuriei la un gol care s-a anulat.
“E clar un rezultat mare, a fost o mică aroganță, știm cum fac ei. Aseară am avut și noi motive. A fost prima dată când am câștigat la un asemenea rezultat pe Arena Națională. Hai să spun și o glumă.
Prima horă am făcut-o la golul lui Muhar, când a dat gol și s-a anulat cu VAR, și am zis: «Bă, ce proști suntem, am făcut hora și a anulat VAR-ul golul.
Râde lumea de noi». După aia a venit golul lui Bili (n.r. Lorenzo Biliboc) și s-a făcut hora pe bune. Nu e o aroganță, nu vrem să persiflăm pe nimeni. A fost o bucurie de moment“, a spus Mara, potrivit fanatik.ro.
Cristi Balaj, mesaj categoric după FCSB – CFR Cluj
Balaj, care a fost invitat la meci de oficialii din Gruia chiar dacă nu mai ocupă o funcție în cadrul clubului, și-a prezentat scuzele față de cei care au considerat hora bucuriei drept o aroganță.
“Eu am multe defecte, dar că nu respect oamenii nu este unul dintre ele. Nu m-am gândit la asta. Mi se pare corect să recunosc că țin cu CFR-ul și sunt aproape de ei. Îmi prezint scuze! Nu am vrut să fiu ironic, Doamne ferește“, a spus președintele ardelenilor.
Odată cu victoria de pe Arena Națională, CFR a urcat peste FCSB în clasament și se află pe locul 9, la patru puncte distanță de ultimul loc care asigură accesul în play-off. De cealaltă parte, roș-albaștrii sunt pe 11, la cinci puncte distanță de poziția a șasea, iar lucrurile încep să se complice, pentru că mai sunt doar șapte etape până la finalul sezonului regular.
