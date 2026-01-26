"O mică aroganță". Conducerea CFR-ului a reacționat după ce a făcut hora bucuriei în victoria cu FCSB - Antena Sport

Bogdan Mara și Cristi Balaj au oferit reacții după ce au fost surprinși făcând hora bucuriei la golul de 4-1 marcat de CFR Cluj contra FCSB-ului, un gest care a fost considerat o ironie la adresa roș-albaștrilor. Oficialul ardelenilor s-a contrazis în ce a declarat, în timp ce fostul președinte al ardelenilor a vrut să clarifice că nu a vrut în niciun mod să persifleze campioana en-titre.

CFR a câștigat categoric derby-ul etapei contra FCSB-ului cu scorul de 4-1. Deși formația lui Elias Charalambous a deschis scorul și a avut ocazii imense de a-și majora avantajul, ardelenii au fost mai cinici în fața porții și au întors rezultatul, marcând câte două goluri pe repriză.

Bogdan Mara, bizar în declarații după ce a făcut hora bucuriei

După ultima reușită a meciului, cea semnată de Biliboc în prelungiri, oficialii CFR-ului, alături de Cristi Balaj, fostul președinte, au sărbătorit în stilul FCSB-ului, făcând hora bucuriei. La nici 24 de ore distanță de meci, conducerea ardelenilor a oferit reacții în acest sens.

Bogdan Mara a recunoscut inițial că gestul respectiv a fost o aroganță, deși a negat ulterior această informație transmisă chiar de el. În plus, oficialul din Gruia a povestit și o întâmplare amuzantă de la partida de pe Arena Națională, când au ajuns să facă hora bucuriei la un gol care s-a anulat.

“E clar un rezultat mare, a fost o mică aroganță, știm cum fac ei. Aseară am avut și noi motive. A fost prima dată când am câștigat la un asemenea rezultat pe Arena Națională. Hai să spun și o glumă.