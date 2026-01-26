FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1 - Antena Sport

FCSB a fost ridiculizată pe Arena Națională în derby-ul contra CFR-ului, încheiat cu scorul de 4-1, iar roș-albaștrii au fost ironizați și de la lojă, unde se aflau oficialii ardelenilor. După ce Lorenzo Biliboc a marcat golul care a închis tabela în minutul 90+1, o parte din conducătorii clujenilor, alături de Cristi Balaj, au făcut hora bucuriei, o celebrare care a fost folosită în ultimii ani de bucureșteni.

CFR a câștigat categoric derby-ul etapei contra FCSB-ului cu scorul de 4-1. Deși formația lui Elias Charalambous a deschis scorul și a avut ocazii imense de a-și majora avantajul, ardelenii au fost mai cinici în fața porții și au întors rezultatul, marcând câte două goluri pe repriză.

S-a făcut hora bucuriei la loja CFR-ului

Rezultatul de pe Arena Națională i-a făcut până și pe oficialii celor de la CFR Cluj să se descătușeze. În momentul în care Biliboc a reușit să marcheze golul al patrulea după o neînțelegere dintre Andre Duarte și Siyabonga Ngezana, a fost declanșată fiesta atât pe teren, cât și în tribune.

Imaginile surprinse de gsp.ro arată cum Bogdan Mara, Marius Bilașco și Cristi Balaj, fostul președinte al ardelenilor, au făcut hora bucuriei, o ironie imensă la adresa rivalei sale. Această celebrare a fost adoptată acum ceva timp de FCSB, iar jucătorii lui Charalambous au folosit-o de multe ori după reușitele lor.

Odată cu victoria de pe Arena Națională, CFR a urcat peste FCSB în clasament și se află pe locul 9, la patru puncte distanță de ultimul loc care asigură accesul în play-off. De cealaltă parte, roș-albaștrii sunt pe 11, la cinci puncte distanță de poziția a șasea, iar lucrurile încep să se complice, pentru că mai sunt doar șapte etape până la finalul sezonului regular.