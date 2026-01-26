Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1

FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1

Andrei Nicolae Publicat: 26 ianuarie 2026, 8:28

Comentarii
FCSB, ironizată de rivali pe Arena Națională. Ce au făcut oficialii CFR-ului după golul de 4-1

Imagine din timpul meciului FCSB - CFR Cluj / Sport Pictures

FCSB a fost ridiculizată pe Arena Națională în derby-ul contra CFR-ului, încheiat cu scorul de 4-1, iar roș-albaștrii au fost ironizați și de la lojă, unde se aflau oficialii ardelenilor. După ce Lorenzo Biliboc a marcat golul care a închis tabela în minutul 90+1, o parte din conducătorii clujenilor, alături de Cristi Balaj, au făcut hora bucuriei, o celebrare care a fost folosită în ultimii ani de bucureșteni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR a câștigat categoric derby-ul etapei contra FCSB-ului cu scorul de 4-1. Deși formația lui Elias Charalambous a deschis scorul și a avut ocazii imense de a-și majora avantajul, ardelenii au fost mai cinici în fața porții și au întors rezultatul, marcând câte două goluri pe repriză.

S-a făcut hora bucuriei la loja CFR-ului

Rezultatul de pe Arena Națională i-a făcut până și pe oficialii celor de la CFR Cluj să se descătușeze. În momentul în care Biliboc a reușit să marcheze golul al patrulea după o neînțelegere dintre Andre Duarte și Siyabonga Ngezana, a fost declanșată fiesta atât pe teren, cât și în tribune.

Imaginile surprinse de gsp.ro arată cum Bogdan Mara, Marius Bilașco și Cristi Balaj, fostul președinte al ardelenilor, au făcut hora bucuriei, o ironie imensă la adresa rivalei sale. Această celebrare a fost adoptată acum ceva timp de FCSB, iar jucătorii lui Charalambous au folosit-o de multe ori după reușitele lor.

Odată cu victoria de pe Arena Națională, CFR a urcat peste FCSB în clasament și se află pe locul 9, la patru puncte distanță de ultimul loc care asigură accesul în play-off. De cealaltă parte, roș-albaștrii sunt pe 11, la cinci puncte distanță de poziția a șasea, iar lucrurile încep să se complice, pentru că mai sunt doar șapte etape până la finalul sezonului regular.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Observator
Şase județe intră sub avertizare de cod portocaliu de ploi torențiale și viscol până marți seară
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
11:51
Istvan Kovacs îl arbitrează pe Cristi Chivu! Meci de foc condus de român în Champions League
11:50
“O mică aroganță”. Conducerea CFR-ului a reacționat după ce a făcut hora bucuriei în victoria cu FCSB
11:40
“Prima oară când mi s-a întâmplat” Sorana Cîrstea a dezvăluit ce a păţit la Australian Open: “Aşa mi s-a spus”
11:18
Șoc la FCSB! Fanii au vrut să le vandalizeze mașinile. Gheorghe Mustață: “I-aș prinde și i-aș urechea puțin”
11:10
Super Bowl 2026 | New England Patriots și Seattle Seahawks se vor lupta în marea finală din NFL
10:43
Raul Rusescu face praf defensiva FCSB: “Fără discuții, a fost un dezastru”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 3 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro 4 Transferul anunțat în direct, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Da, e adevărat” 5 Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul! 6 FCSB – CFR Cluj 1-4. Dezastru pentru campioană. Clujenii lui Pancu, victorie crucială în lupta pentru play-off
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia