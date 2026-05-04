Cristi Balaj a identificat principalul vinovat pentru eroarea uriașă de arbitraj din Craiova – Dinamo: „O greșeală majoră”

Daniel Işvanca Publicat: 4 mai 2026, 16:58

Cadru din Universitatea Craiova - Dinamo / Sportpictures

Universitatea Craiova a învins-o pe Dinamo București în cel mai tare meci al etapei a șaptea de play-off, însă victoria oltenilor a fost umbrită de o eroare uriașă de arbitraj la golul marcat de Steven Nsimba.

Cristi Balaj a analizat arbitrajul din cadrul acestei partide și a găsit imediat principalul vinovat pentru faza controversată de la golul echipei antrenate de Filipe Coelho.

Cristi Balaj: „A mai dormit la o fază”

Au fost păreri împărțite legate de arbitraj după partida dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, încheiată cu scorul de 2-1 în favoarea liderului din play-off.

Cristi Balaj a analizat fazele controversate din cadrul derby-ului și a găsit imediat principalul vinovat la situația contestată de jucătorii lui Zeljko Kopic.

„Am rămas consecvent, ce este foarte clar e greșeala asistentului (n.r. Adrian Vornicu). Trebuia să ridice ofsaid în momentul jocului, avem un jucător de la Craiova care participă activ la joc din poziție de ofsaid. Nu avea voie să continue faza. Este greșeala majoră a asistentului. Este un asistent, care în prima repriză a mai dormit la o fază, când un jucător de la Dinamo a șutat și un coechipier de-al lui era șase, șapte metri în ofsaid. Cei din camera VAR trebuiau să intervină. Se folosește 

Faptul că au atins mingea, din punctul meu de vedere, nu înseamnă că au intrat în control sau că au fost în posesia balonului. Lumea fotbalului așteaptă ca incorectitudinea să fie sancționată. Vă aduc aminte de un meci Craiova – FCSB când a înscris Craiova și chiar dacă mingea fusese jucată de un jucător de la FCSB, cei din camera VAR au anulat golul pentru că mingea ieșise din joc. Ni s-a părut normal atunci, chiar tuturor. Cei de la Comisii au transmis că decizia de atunci a fost corectă și mă gândesc că cei de la CCA și-ar fi dorit ca golul de acum să fie anulat, ar fi fost mai ușor pentru ei. 

Faptul că Boateng se chinuie să ajungă mingea nu înseamnă că e în posesia ei. Faptul că atingi mingea sau o deviezi nu înseamnă că ești în posesie. Cei de la UEFA mai spuneau că dacă doi jucători de la o echipă ating concomitent mingea se consideră posesie”, a declarat Cristi Balaj, potrivit digisport.ro.

