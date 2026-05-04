Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-2, după un meci “nebun”, cu gol la ultima fază şi două penalty-uri ratate!

Bogdan Stănescu Publicat: 4 mai 2026, 19:41

Imagine din meciul "nebun" Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-2 / Sport Pictures

Echipa Unirea Slobozia a încheiat la egalitate luni, pe teren propriu, scor 2-2, cu formaţia FC Hermannstadt, în etapa a 7-a din play-out-ul Ligii 1. Sibienii au egalat la ultima fază a meciului.

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 6, când Dulcea a înscris din careu, cu un şut la colţul lung. Elevii lui Claudiu Niculescu au beneficiat apoi de un penalty, dar David Lazar a apărat lovitura executată de Said, în minutul 24. Ialomiţenii au mai avut însă un penalty, în startul reprizei secunde, iar Ponde a transformat, în minutul 54, făcând 2-0.

Unirea Slobozia – Hermannstadt 2-2. Jucătorii lui Claudiu Niculescu, egalaţi la ultima fază, după ce au condus cu 2-0!

Un minut mai târziu, Said a înscris, dar golul a fost anulat pentru ofsaid, iar în minutul 67 sibienii au primit şi ei o lovitură de pedeapsă. Robert Popa a apărat însă şutul lui Balaure şi tabela a rămas neschimbată. Oaspeţii au reuşit totuşi să reducă din diferenţă, în minutul 82, prin Sergiu Buş, şi echipa lui Dorinel Munteanu a căutat insistent golul pe finalul de meci, pe care l-a găsit la ultima fază, când Gjorgijevski a înscris cu capul, după un corner. Era minutul 90+9 şi Unirea Slobozia – FC Hermannstadt s-a terminat 2-2. Ialomiţenii sunt pe locul 9 în clasament, cu 21 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe locul 8, cu acelaşi număr de puncte, 21.

UNIREA SLOBOZIA: R. Popa – Ibrian (Safronov 65), Al. Dinu, Antoche, Şerbănică – Al. Albu (Orozco 83), Lungu – Bărbuţ (Yanakov 65), Ponde (Vl. Pop 75), P. Dulcea – Ahmed Said (Dahan 75). ANTRENOR: Claudiu Niculescu

HERMANNSTADT: D. Lazar – Căpuşă (L. Stancu 46), Chorbadzhiyski, Ionuţ Stoica, K. Ciubotaru – Dr. Albu (A. Chiţu 46), Zargary (Gjorgijevski 77), Ed. Florescu (Simba 58) – S. Balaure, Afalna (S. Buş 58), Neguţ. ANTRENOR: Dorinel Munteanu

Cartonaşe galbene: Lungu 35, Safronov 75 / Zargary 15

Arbitri: Istvan Kovacs – Ferencz Tunyoi, Cristian Ilinca

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu – Daniel Mitruţi.

