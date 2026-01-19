Cum a scăpat CFR Cluj de excluderea din Europa. Anunţul lui Iuliu Mureşan - Antena Sport

Închide meniul
Cum a scăpat CFR Cluj de excluderea din Europa. Anunţul lui Iuliu Mureşan

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 18:22

Iuliu Mureșan, CFR Cluj / Sportpictures

Pentru că nu şi-a plătit jucătorii, clubul CFR Cluj era monitorizat de UEFA şi risca excluderea din competiţiile europene. Mai mult, ardelenii primiseră şi un termen limită pentru plata datoriilor. Transferurile făcute de CFR Cluj au scăpat clubul de colaps. Iuliu Mureşan a anunţat că toţi banii au fost plătiţi.

“Am reușit să scădem plafonul de salarii cu 100.000 de euro pe lună, ceea ce este bine. Media de salarii e în jur de 10-12 mii pe lună. Am făcut o economie de 1.200.000 pe an. Toate plățile sunt la zi acum. Am fost nevoiți, pentru că aveam acea monitorizare de la UEFA, din 3 în 3 luni.

Dacă nu trecem de una dintre aceste monitorizări, riscăm să nu ne mai dea voie să participăm timp de o ediție sau două în cupele europene, ceea ce n-ar fi bine deloc. Ultima monitorizare a fost pe 15 ianuarie și am trecut-o, ne-am plătit toate datoriile.

Dacă nu o treceam, era o amendă, de peste 200.000 de euro, plus o ediție sau două de cupe europene, pentru care am fi obținut dreptul sportiv, în care nu am fi putut să jucăm. Pentru un club ca noi, care a jucat tot timpul în cupele europene în ultimii ani, ar fi un dezastru”, a spus Iuliu Mureşan pentru Fanatik.ro.

Banii din transferul lui Louis Munteanu au salvat clubul.

“Am încasat deja toți banii pe Louis Munteanu. I-am cheltuit ca să trecem această monitorizare. Aproximativ două milioane de euro. Lucrurile s-au stabilizat, din punct de vedere sportiv avem rezultate, asta e cel mai important. Am reușit și economic să ne stabilizăm, suntem la zi, nu mai avem datorii, nici la jucători, nici la cluburi, nici la angajați. E mare lucru, dar a fost greu, cu emoții, dar am reușit. Și de data asta nu în ultima zi, ci în penultima”, a mai declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.

