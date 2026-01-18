CFR Cluj - Oţelul 1-0. Victorie chinuită pentru echipa lui Daniel Pancu, în ciuda superiorității numerice - Antena Sport

CFR Cluj a debutat cu dreptul în noul an și s-a impus cu scorul de 1-0 în fața celor de la Oțelul Galați, la capătul unui meci pe care gălățenii l-au jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică.
Chiar și așa, echipa antrenată de Laszlo Balint a irosit mari ocazii de gol în Gruia. Formația lui Daniel Pancu a păstrat toate cele trei puncte, iar speranțele pentru play-off rămân aprinse.
CFR Cluj – Oţelul 1-0
Final de meci!
Min. 86: Încă o ratare în contul Oțelului. Andrezinho șutează pe lângă poartă.
Min. 73: Mare ocazie de gol pentru oaspeți! Nuno Pedro trage tare din careu, dar Vâlceanu respinge în lateral.
Min. 70: Șansă importantă pentru Oțelul. Bană a șutat cu interiorul din marginea careului, dar mingea s-a dus mult peste poartă.
Min. 50: Cordea șutează din unghi, însă Dur-Bozoancă prinde fără emoții.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză în Gruia!
Min. 45+1: Mare ocazie de gol pentru gălățeni! Ciobanu este aproape de a egala, dar Vâlceanu scoate incredibil.
Min. 27: Cartonaș roșu Oțelul! Conrado este eliminat direct de central, după un fault asupra lui Andrei Cordea.
Min. 23: Ocazie bună pentru oaspeți. Pedro Nuno reia cu capul pe poartă, mingea este reținută de Vâlceanu.
Min. 3: GOL CFR CLUJ! Păun deblochează partida pentru echipa lui Daniel Pancu.
Min. 1: Start de meci în Gruia!
- CFR CLUJ (4-3-3): Vâlceanu – Kun, Masic, Abeid, Camora – Muhar, Djokovic, Păun – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Gal, Braun, Țîrlea, M. Ilie, Al. Radu, T. Keita, Perianu, Fică, Șfaiț, Biliboc, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu
- OȚELUL (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic (cpt.), P. Iacob, Conrado – Pedro Nuno, Joao Paulo – Bordun, A. Ciobanu, Andrezinho – Patrick. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu, D.E. Neicu, Wagatsuma Ferreira, Postelnicu, Frunză, Chira, Bană, D. Sandu, D.C. Neicu, Almeida Paz. Antrenor: Laszlo Balint
De cealaltă parte, Oţelul are 33 de puncte, învingându-le pe FC Argeş, Rapid şi Unirea Slobozia, în ultimele trei meciuri. În cazul unui succes cu CFR Cluj, gălăţenii vor reveni pe loc de play-off.
CFR Cluj s-a despărţit în această iarnă de mai mulţi jucători importanţi. Louis Munteanu, Lindon Emerllahu şi Otto Hindrich au fost vânduţi de formaţia din Gruia.
În meciul tur, Oţelul a învins-o categoric pe CFR Cluj. Gălăţenii lui Balint s-au impus cu 4-1, Patrick reuşind un hat-trick.
