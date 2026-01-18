CFR Cluj - Oţelul 1-0. Victorie chinuită pentru echipa lui Daniel Pancu, în ciuda superiorității numerice - Antena Sport

Pauză în Gruia!

Min. 45+1: Mare ocazie de gol pentru gălățeni! Ciobanu este aproape de a egala, dar Vâlceanu scoate incredibil.

Min. 27: Cartonaș roșu Oțelul! Conrado este eliminat direct de central, după un fault asupra lui Andrei Cordea.

Min. 23: Ocazie bună pentru oaspeți. Pedro Nuno reia cu capul pe poartă, mingea este reținută de Vâlceanu.

Min. 3: GOL CFR CLUJ! Păun deblochează partida pentru echipa lui Daniel Pancu.

Min. 1: Start de meci în Gruia!

CFR CLUJ (4-3-3) : Vâlceanu – Kun, Masic, Abeid, Camora – Muhar, Djokovic, Păun – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve : Gal, Braun, Țîrlea, M. Ilie, Al. Radu, T. Keita, Perianu, Fică, Șfaiț, Biliboc, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu

De cealaltă parte, Oţelul are 33 de puncte, învingându-le pe FC Argeş, Rapid şi Unirea Slobozia, în ultimele trei meciuri. În cazul unui succes cu CFR Cluj, gălăţenii vor reveni pe loc de play-off.

CFR Cluj s-a despărţit în această iarnă de mai mulţi jucători importanţi. Louis Munteanu, Lindon Emerllahu şi Otto Hindrich au fost vânduţi de formaţia din Gruia.

În meciul tur, Oţelul a învins-o categoric pe CFR Cluj. Gălăţenii lui Balint s-au impus cu 4-1, Patrick reuşind un hat-trick.