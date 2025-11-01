Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj - FCSB! Imagini de pe Cluj Arena - Antena Sport

Închide meniul
Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj - FCSB! Imagini de pe Cluj Arena

Liga 1 | Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB! Imagini de pe Cluj Arena
Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB! Imagini de pe Cluj Arena

Publicat: 1 noiembrie 2025, 15:19

Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB! Imagini de pe Cluj Arena
Galerie (4)

Cristiano Bergodi şi Elias Charalambous / Sport Pictures

U Cluj şi FCSB se întâlnesc sâmbătă seară, în etapa cu numărul 15 din Liga 1. Campioana României se află la al doilea meci în deplasare dintr-un total de patru meciuri la rând departe de casă. De partea cealaltă, U Cluj va juca pentru prima oară pe teren propriu sub comanda noului antrenor, Cristiano Bergodi.

Chiar dacă acest meci are loc în prima zi a lunii noiembrie, vremea este foarte bună şi la Cluj, acolo unde maxima zilei este de 19 grade.

Cum arată gazonul înaintea meciului U Cluj – FCSB

Spre seară, temperatura va scădea, dar acest lucru nu va crea probleme, deoarece gazonul de pe Cluj Arena se prezintă în condiţii excelente înaintea meciului dintre “şepcile roşii” şi campioana României (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO).

Echipe probabile în U Cluj – FCSB:

  • U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, Artean, Drammeh – Macalou, Lukic, Postolachi Antrenor: Cristiano Bergodi
  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Şut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea Antrenor: Elias Charalambous

Sezonul trecut FCSB a învins-o de trei ori în 4 meciuri pe U Cluj în partidele disputate în campionat. În turul sezonului regular FCSB – U Cluj s-a terminat 1-1. În returul de la Cluj campioana a învins-o cu 2-1 pe Universitatea.

În play-off FCSB a învins-o în ambele meciuri pe U Cluj, cu 1-0 acasă şi cu 2-0 în deplasare.

