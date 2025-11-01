Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

U Cluj - FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off

U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off

Publicat: 1 noiembrie 2025, 9:50

Comentarii
U Cluj – FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off

Imagine dintr-un meci disputat de U Cluj cu FCSB / Sport Pictures

Meciul U Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestui meci, care se dispută pe Cluj Arena, U Cluj ocupă locul 9 în clasament, cu 17 puncte. FCSB e pe locul 10, cu 16 puncte.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ciuda startului slab de campionat, FCSB se află la numai 3 puncte de play-off în acest moment. Ocupanta locului 6, ultima poziţie ce duce în play-off, Oţelul, are 19 puncte.

U Cluj – FCSB LIVE TEXT

Echipe probabile:

U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, Artean, Drammeh – Macalou, Lukic, Postolachi Antrenor: Cristiano Bergodi

FCSB: Târnovanu – Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Şut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea Antrenor: Elias Charalambous

Reclamă
Reclamă

Sezonul trecut FCSB a învins-o de trei ori în 4 meciuri pe U Cluj în partidele disputate în campionat. În turul sezonului regular FCSB – U Cluj s-a terminat 1-1. În returul de la Cluj campioana a învins-o cu 2-1 pe Universitatea.

În play-off FCSB a învins-o în ambele meciuri pe U Cluj, cu 1-0 acasă şi cu 2-0 în deplasare.

Miculescu şi Cisotti sunt apţi. Italianul e anunţat titular

Elias Charalambous a anunţat înaintea duelului cu U Cluj că David Miculescu şi Juri Cisotti sunt refăcuţi pentru partida cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Italianul ar urma chiar să fie titular cu U Cluj.

Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoareAmenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
Reclamă

“(n.r: Cum e atmosfera înainte de meciul cu U Cluj?) Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat şi ultimul meci în Cupă. Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine.

(n.r: Cum sunt Cisotti şi Miculescu? Erau accidentaţi) Sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul de mâine. (n.r: Vor putea evolua?) Da, amândoi. Sunt 100% pregătiţi”, a declarat Elias Charalambous.

FCSB vine după două victorii în ultimele două meciuri, 4-0 cu UTA în campionat şi 3-1 cu Gloria Bistriţa, în deplasare, în Cupa României. După plecarea lui Neluţu Sabău şi venirea lui Cristiano Bergodi, U Cluj a înregistrat şi ea două victorii în ultimele două meciuri, 2-1 cu Oţelul, în campionat, în deplasare şi tot 2-1 cu Metalul Buzău, în deplasare, în Cupa României.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Observator
Crimă rezolvată cu ajutorul unei fetiţe de 12 ani. Bătrână, otrăvită de o tânără pentru locuinţă
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
Fanatik.ro
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
10:46
EXCLUSIVVeste excelentă pentru selecţionerul Mircea Lucescu înaintea meciului crucial al României cu Bosnia!
10:46
Cristi Chivu vrea să dea lovitura! Vedeta din Premier League de 50 de milioane de euro poate ajunge gratis la Inter
9:53
Jannik Sinner şi Alexander Zverev, în semifinale la Paris! Cum arată careul de aşi
9:38
VIDEODetroit Red Wings – Anaheim Ducks 2-5. Leo Carlsson şi-a trecut în cont 4 puncte
9:17
“Nu dau doi bani pe el” Reacţia dură a lui Basarab Panduru după ce Louis Munteanu a izbucnit în lacrimi!
9:04
Ioan Dziţac a cucerit medalia de aur la Campionatele Europene U23 de Judo, la categoria 73 kg
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov 2 VIDEODennis Man, gol şi assist pentru PSV. O nouă evoluţie de senzaţie 3 A valorat 1 milion de euro la FCSB, acum are salariu de 75 de milioane de lei vechi: “Asta-i România!” 4 “Semnăm zilele acestea!” Meme Stoica anunţă un nou director sportiv la FCSB 5 E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa 6 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei