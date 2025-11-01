U Cluj - FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off - Antena Sport

Meciul U Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestui meci, care se dispută pe Cluj Arena, U Cluj ocupă locul 9 în clasament, cu 17 puncte. FCSB e pe locul 10, cu 16 puncte.
În ciuda startului slab de campionat, FCSB se află la numai 3 puncte de play-off în acest moment. Ocupanta locului 6, ultima poziţie ce duce în play-off, Oţelul, are 19 puncte.
U Cluj – FCSB LIVE TEXT
Echipe probabile:
U Cluj: Lefter – Mikanovic, Cisse, Capradossi, Chipciu – Bic, Artean, Drammeh – Macalou, Lukic, Postolachi Antrenor: Cristiano Bergodi
FCSB: Târnovanu – Pantea, Cercel, Ngezana, Radunovic – Lixandru, Şut – Cisotti, Tănase, Olaru – Bîrligea Antrenor: Elias Charalambous
Sezonul trecut FCSB a învins-o de trei ori în 4 meciuri pe U Cluj în partidele disputate în campionat. În turul sezonului regular FCSB – U Cluj s-a terminat 1-1. În returul de la Cluj campioana a învins-o cu 2-1 pe Universitatea.
În play-off FCSB a învins-o în ambele meciuri pe U Cluj, cu 1-0 acasă şi cu 2-0 în deplasare.
Miculescu şi Cisotti sunt apţi. Italianul e anunţat titular
Elias Charalambous a anunţat înaintea duelului cu U Cluj că David Miculescu şi Juri Cisotti sunt refăcuţi pentru partida cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Italianul ar urma chiar să fie titular cu U Cluj.
“(n.r: Cum e atmosfera înainte de meciul cu U Cluj?) Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat şi ultimul meci în Cupă. Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine.
(n.r: Cum sunt Cisotti şi Miculescu? Erau accidentaţi) Sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul de mâine. (n.r: Vor putea evolua?) Da, amândoi. Sunt 100% pregătiţi”, a declarat Elias Charalambous.
FCSB vine după două victorii în ultimele două meciuri, 4-0 cu UTA în campionat şi 3-1 cu Gloria Bistriţa, în deplasare, în Cupa României. După plecarea lui Neluţu Sabău şi venirea lui Cristiano Bergodi, U Cluj a înregistrat şi ea două victorii în ultimele două meciuri, 2-1 cu Oţelul, în campionat, în deplasare şi tot 2-1 cu Metalul Buzău, în deplasare, în Cupa României.
