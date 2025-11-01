U Cluj - FCSB, 20:30, LIVE TEXT. Campioana vrea să se apropie de locurile de play-off - Antena Sport

În ciuda startului slab de campionat, FCSB se află la numai 3 puncte de play-off în acest moment. Ocupanta locului 6, ultima poziţie ce duce în play-off, Oţelul, are 19 puncte.

Meciul U Cluj – FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Înaintea acestui meci, care se dispută pe Cluj Arena, U Cluj ocupă locul 9 în clasament, cu 17 puncte. FCSB e pe locul 10, cu 16 puncte.

Sezonul trecut FCSB a învins-o de trei ori în 4 meciuri pe U Cluj în partidele disputate în campionat. În turul sezonului regular FCSB – U Cluj s-a terminat 1-1. În returul de la Cluj campioana a învins-o cu 2-1 pe Universitatea.

În play-off FCSB a învins-o în ambele meciuri pe U Cluj, cu 1-0 acasă şi cu 2-0 în deplasare.

Miculescu şi Cisotti sunt apţi. Italianul e anunţat titular

Elias Charalambous a anunţat înaintea duelului cu U Cluj că David Miculescu şi Juri Cisotti sunt refăcuţi pentru partida cu echipa antrenată de Cristiano Bergodi. Italianul ar urma chiar să fie titular cu U Cluj.