Reacţia lui Dan Nistor după calificarea lui U Cluj în play-off: "Merităm"! Ce a spus despre titlu - Antena Sport

Dan Nistor, la finalul unui meci al lui U Cluj / Sport Pictures

Dan Nistor (37 de ani) a spus că U Cluj merită calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a învins-o fără drept de apel pe Oţelul, cu 4-0 şi a obţinut calificarea matematică în play-off.

Dan Nistor se gândeşte acum la meciul cu Hermannstadt, de marţi, din sferturile Cupei României. Vrea neapărat calificarea în semifinale.

Dan Nistor: “Merităm să fim în play-off”

“Cred că merităm victoria, am făcut un meci foarte-foarte bun şi cred că merităm să fim în play-off.

Mă bucur foarte mult că s-a discutat foarte mult despre acest meci, pentru că pe noi ne-a încărcat foarte tare. Nu le-am dat nicio şansă celor de la Galaţi. Suntem bucuroşi că ne-am calificat.

(n.r: Poate U Cluj ţinti şi mai sus, la titlu?) Nu ştiu, vom vedea, cel mai important e meciul din Cupă. Dacă vom câştiga vom merge în semifinalele Cupei, ar fi o performanţă notabilă.