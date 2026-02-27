Reacţia lui Dan Nistor după calificarea lui U Cluj în play-off: "Merităm"! Ce a spus despre titlu - Antena Sport

Dan Nistor (37 de ani) a spus că U Cluj merită calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a învins-o fără drept de apel pe Oţelul, cu 4-0 şi a obţinut calificarea matematică în play-off.
Dan Nistor se gândeşte acum la meciul cu Hermannstadt, de marţi, din sferturile Cupei României. Vrea neapărat calificarea în semifinale.
Dan Nistor: “Merităm să fim în play-off”
“Cred că merităm victoria, am făcut un meci foarte-foarte bun şi cred că merităm să fim în play-off.
Mă bucur foarte mult că s-a discutat foarte mult despre acest meci, pentru că pe noi ne-a încărcat foarte tare. Nu le-am dat nicio şansă celor de la Galaţi. Suntem bucuroşi că ne-am calificat.
(n.r: Poate U Cluj ţinti şi mai sus, la titlu?) Nu ştiu, vom vedea, cel mai important e meciul din Cupă. Dacă vom câştiga vom merge în semifinalele Cupei, ar fi o performanţă notabilă.
Ne-am calificat a doua oară la rând în play-off, clubul creşte. Mă bucur că fanii au venit în număr mare alături de noi, sperăm să fie şi la meciul următor (n.r: din Cupă, cu Hermannstadt).
E normal ca lumea să aştepte foarte multe de la mine, sunt un jucător cu experienţă. Cred că nu îi voi dezamăgi.
Cred că cu CFR ne-am bătut singuri, singura echipă care ne-a pus probleme a fost Craiova, în rest au fost meciuri echilibrate. Cred că așa va fi și în play-off. Cel mai bun să câştige”, a declarat Dan Nistor pentru digisport.ro.
U Cluj – Oţelul 4-0. “Şepcile roşii” au obţinut calificarea matematică în play-off
Formaţia Universitatea Cluj a învins, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Oţelul Galaţi, într-un meci din etapa a 29-a a Ligii 1. Ca urmare a acestei victorii, U Cluj şi-a asigurat prezenţa în play-off.
Au marcat Macalou ‘4, Lulic ’27, Coubiş ’70 şi Drammeh ’75. În minutul 86, un gol al gazdelor a fost anulat pentru offside.
U Cluj: Gertmonas – Chinteş, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Drammeh (Murgia ’79), Bic (Codrea ’78) – Macalou (El Sawy ’79), Nistor (Fabry ’78), Mendy (Stanojev ’69) – Lukic. Antrenor: Eugeniu Cebotaru (Cristiano Bergodi este suspendat)
Oţelul: Dur-Bozoancă – A. Rus, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Ciobanu (Kazu ’71), Lameira – Bană, Patrick (Neicu ’89), Andrezinho (Paz ’59) – Debeljuh. Rezerve: I. Popescu, G. Ursu – Chira, Kazu, D. Neicu, C. Neicu, Ne Lopes, Paz, Postelnicu, Sandu, Zhelev. Antrenor: Laszlo Balint
Cartonaşe galbene: / Rus ’75, Lameira ‘77
Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Adrian Ghinguleac, Ionuţ Traian Neacşu – Cristian Moldoveanu
Arbitri VAR: Iulian Dima, Florin Mazilu
Observator: Octavian Şovre
