Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nebunie" pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Nebunie” pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii
Foto

“Nebunie” pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii

Bogdan Stănescu Publicat: 27 februarie 2026, 22:10

Comentarii
“Nebunie” pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii
galerie foto Galerie (4)

Jucătorii lui U Cluj, sărbătorind calificarea în play-off alături de fani / captura digisport.ro

U Cluj a învins-o la scor, cu 4-0, pe Oţelul şi a obţinut matematic calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a ajuns la 51 de puncte şi va termina sezonul regular în primele 6 echipe, indiferent de rezultatul din ultima etapă, atunci când va juca împotriva lui FCSB, în deplasare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Imediat după fluierul de final jucătorii lui Bergodi au început sărbătoarea. Ei au mers la fani, au cântat alături de aceştia şi s-au bucurat cu suporterii pentru o nouă performanţă.

Jucătorii lui U Cluj au sărbătorit cu fanii calificarea în play-off!

U Cluj a fost şi în sezonul trecut în play-off. Formaţia clujeană a obţinut calificarea în cupele europene, dar nu a prins grupa principală din Conference League după ce a fost eliminată de formaţia armeană Ararat.

În meciul care i-a dus în play-off pe clujeni, 4-0 cu Oţelul, echipa lui Bergodi nu i-a dat nicio şansă celei a lui Balint. Macalou a deschis rapid scorul, în minutul 4, cu un şut de senzaţie. Jovo Lukic a înscris pentru 2-0, cu noroc, după o centrare a lui Nistor. Reluarea lui nu a fost prea fericită, dar mingea a ajuns cu şansă în poartă.

Coubiş şi Drammeh au marcat în a doua repriză, stabilind un scor umilitor, 4-0 pentru echipa lui Bergodi. Nistor a mai avut o bară, iar U Cluj a mai avut un gol anulat, prin Fabry.

Reclamă
Reclamă
Jucătorii lui U Cluj
+(4)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Observator
Un primar cu 5 mandate îşi întoarce comuna în comunism: taie curentul. "25 de ani nu a făcut nimic"
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
23:19
Conducerea Botoşaniului vorbeşte despre demiterea lui Grozavu şi oprirea finanţării după ratarea play-off-ului!
23:14
„Bem o bere”. Alexandru Chipciu, savuros după ce U Cluj s-a calificat în play-off: „Nu mai fac party, sunt cam bătrân”
22:51
Mesajul pe care l-a transmis Cristiano Bergodi jucătorilor săi, după ce U Cluj s-a calificat în play-off!
22:50
LIVE VIDEOSporting – Estoril se joacă ACUM. Porto, victorie cu emoții cu Arouca
22:26
Reacţia lui Dan Nistor după calificarea lui U Cluj în play-off: “Merităm”! Ce a spus despre titlu
22:20
Laszlo Balint, la pământ după ce Oțelul a fost umilită de U Cluj: „Să înțelegem realitatea”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 6 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro”
Citește și