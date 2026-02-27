"Nebunie" pe Cluj Arena după calificarea lui U în play-off! Jucătorii lui Bergodi au sărbătorit cu fanii - Antena Sport

U Cluj a învins-o la scor, cu 4-0, pe Oţelul şi a obţinut matematic calificarea în play-off. Echipa lui Bergodi a ajuns la 51 de puncte şi va termina sezonul regular în primele 6 echipe, indiferent de rezultatul din ultima etapă, atunci când va juca împotriva lui FCSB, în deplasare.

Imediat după fluierul de final jucătorii lui Bergodi au început sărbătoarea. Ei au mers la fani, au cântat alături de aceştia şi s-au bucurat cu suporterii pentru o nouă performanţă.

Jucătorii lui U Cluj au sărbătorit cu fanii calificarea în play-off!

U Cluj a fost şi în sezonul trecut în play-off. Formaţia clujeană a obţinut calificarea în cupele europene, dar nu a prins grupa principală din Conference League după ce a fost eliminată de formaţia armeană Ararat.

În meciul care i-a dus în play-off pe clujeni, 4-0 cu Oţelul, echipa lui Bergodi nu i-a dat nicio şansă celei a lui Balint. Macalou a deschis rapid scorul, în minutul 4, cu un şut de senzaţie. Jovo Lukic a înscris pentru 2-0, cu noroc, după o centrare a lui Nistor. Reluarea lui nu a fost prea fericită, dar mingea a ajuns cu şansă în poartă.

Coubiş şi Drammeh au marcat în a doua repriză, stabilind un scor umilitor, 4-0 pentru echipa lui Bergodi. Nistor a mai avut o bară, iar U Cluj a mai avut un gol anulat, prin Fabry.