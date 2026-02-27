Laszlo Balint, la pământ după ce Oțelul a fost umilită de U Cluj: „Să înțelegem realitatea” - Antena Sport

Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce U Cluj a umilit-o pe Oțelul, scor 4-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor a declarat că echipa sa și-a dorit să obțină un loc în Top 6, în acest sezon.

U Cluj și-a asigurat prezența în play-off, după victoria cu Oțelul. Gălățenii, de cealaltă parte, au ieșit din cursa pentru clasarea pe unul dintre primele șase locuri, la finalul sezonului regular.

Laszlo Balint, prima reacție după U Cluj – Oțelul 4-0

Laszlo Balint a amintit de situația de la Oțelul, care este una delicată din punct de vedere financiar. Antrenorul a subliniat că echipa sa nu se poate compara cu celelalte formații cu care s-a luptat pentru un loc în play-off.

„Nu a fost presiunea play-off-ului, ne-am dorit. Ținând cont condiția clubului, e greu să ne comparăm cu FCSB, U Cluj.

E important să înțelegem realitatea, să depășim momentul, să readucem încrederea la nivelul grupului de jucători”, a declarat Laszlo Balint, conform digisport.ro, după U Cluj – Oțelul 4-0.