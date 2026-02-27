Laszlo Balint, la pământ după ce Oțelul a fost umilită de U Cluj: „Să înțelegem realitatea” - Antena Sport

Laszlo Balint a oferit prima reacție, după ce U Cluj a umilit-o pe Oțelul, scor 4-0, în etapa a 28-a din Liga 1. Antrenorul gălățenilor a declarat că echipa sa și-a dorit să obțină un loc în Top 6, în acest sezon.
U Cluj și-a asigurat prezența în play-off, după victoria cu Oțelul. Gălățenii, de cealaltă parte, au ieșit din cursa pentru clasarea pe unul dintre primele șase locuri, la finalul sezonului regular.
Laszlo Balint, prima reacție după U Cluj – Oțelul 4-0
Laszlo Balint a amintit de situația de la Oțelul, care este una delicată din punct de vedere financiar. Antrenorul a subliniat că echipa sa nu se poate compara cu celelalte formații cu care s-a luptat pentru un loc în play-off.
„Nu a fost presiunea play-off-ului, ne-am dorit. Ținând cont condiția clubului, e greu să ne comparăm cu FCSB, U Cluj.
E important să înțelegem realitatea, să depășim momentul, să readucem încrederea la nivelul grupului de jucători”, a declarat Laszlo Balint, conform digisport.ro, după U Cluj – Oțelul 4-0.
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul
Ca urmare a succesului lui U Cluj, FCSB are nevoie ca fie FC Argeș, fie CFR Cluj să se încurce în ultimele două meciuri rămase de disputat. Piteștenii se vor duela cu Dinamo, în această etapă, iar clujenii cu Farul, ambele în deplasare.
FCSB are nevoie de victorii în partidele cu UTA și U Cluj și ca unul dintre următoarele două scenarii să se îndeplinească, pentru a se califica în play-off:
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular.
