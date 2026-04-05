Dan Şucu, “stană de piatră”! Patronul giuleştenilor, ţintuit minute în şir în scaun, alături de fiul lui

Bogdan Stănescu Publicat: 5 aprilie 2026, 22:47

Dan-Matei Şucu şi Dan Şucu / captura primasport.ro

Patronul Rapidului, Dan Şucu (62 de ani), a rămas minute în şir în lojă, alături de fiul lui, Dan-Matei Şucu (19 ani), după ce giuleştenii au pierdut, acasă, scor 1-2, meciul cu U Cluj.

Rapid a deschis scorul, în minutul 20, prin Vulturar, dar U Cluj a întors soarta partidei în a doua repriză, prin “dubla” lui Mendy.

Dan Şucu, rămas “blocat”, minute în şir pe scaun după fluierul de final al meciului Rapid – U Cluj 1-2!

Şansele Rapidului la titlu s-au diminuat considerabil. U Cluj s-a impus şi s-a distanţat la 3 puncte în fruntea clasamentului. Rapid e pe 3, la 5 puncte în spatele liderului U Cluj şi la 2 în spatele locului 2, ocupat de Universitatea Craiova.

Dan Şucu nu s-a putut ridica minute la rând de pe scaunul din lojă, după fluierul de final al partidei. Fiul lui, Dan-Matei Şucu, a stat şi el alături de tatăl lui pe scaun, deşi partida se încheiase de mai multe minute. Dan-Matei Şucu a evoluat la Rapid, lăsând însă fotbalul pentru facultate şi afaceri. Celălalt fiu al lui Dan Şucu, Andrei Şucu (17 ani), încă evoluează pentru Rapid.

