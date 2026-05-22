Mihai Stoica râde de Dinamo şi Rapid: “FCSB e numai una”

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre campioana Universitatea Craiova, dar şi despre rivalele de la Dinamo şi Rapid, despre care a recunoscut nu şi-ar fi dorit să se impună în acest sezon.

Cu această ocazie, oficialul roş-albaştrilor şi-a adus aminte şi de un moment ce a avut loc luna trecută, atunci când un duel dintre FCSB şi Metaloglobus a fost mai atractiv pentru microbiştii din faţa televizoarelor decât cel din aceeaşi etapă, dintre Rapid şi Dinamo, un derby care conta pentru play-off-ul Ligii 1.

Mihai Stoica nu şi-a uitat rivalele la final de sezon şi le-a ironizat: “Chiar nu mă aşteptam”

“Pentru noi a fost un exercițiu pentru că, să ai cifre mai bune cu Metaloglobus în play-out decât Rapid cu Dinamo în play-off, aia chiar că nu mă așteptam. Parafrazând o melodie veche, FCSB e numai una!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

Mihai Stoica a dezvăluit şi motivele pentru care nu i-a felicitat pe cei de la Universitatea Craiova pentru titlul cucerit sezonul acesta. În primul rând, formaţia roş-albastră nu a fost felicitată în ultimele două sezoane, atunci când s-a impus în Liga 1. În al doilea rând, Mihai Stoica susţine că nu i-a păsat cine ia campionatul în acest sezon.

“Mulți m-au întrebat de ce nu i-am felicitat. Eu nu am genul ăsta de abordare, să felicit oamenii, pentru că nu țin minte să ne fi felicitat cineva pe noi. Și atunci de ce să fac un gest fals? Nu mi-a păsat cine câștigă campionatul.