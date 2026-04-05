Rapid – U Cluj 1-2. Dubla lui Mendy duce „șepcile roșii” la 5 puncte de echipa lui Costel Gâlcă

Andrei Nicolae Publicat: 5 aprilie 2026, 22:25

Rapid - U Cluj / Sportpictures

Universitatea Cluj a demonstrat de ce este una dintre marile favorite la titlu din Liga 1, reușind o victorie de excepție contra Rapidului, în etapa a treia a play-off-ului.

Dubla lui Mendy a completat o „remontada” de senzație a formației antrenate de Cristiano Bergodi. „Șepcile roșii” s-au desprins în fruntea Ligii 1.

Rapid – U Cluj 1-2

Final de meci! 

Min. 83: GOL! Universitatea Cluj dă lovitura prin același Mendy, care îl execută pe Aioani cu o lovitură de cap perfectă.

Min. 80: Gabi Gheorghe este aproape de un gol superb, dar Gertmonas intervine senzațional și respinge în corner.

Min. 76: Uluitoare șansă de gol pentru echipa lui Bergodi. Din situație de 1 la 1 cu Aioani, Lukic nu a putut să îl învingă pe portarul giuleștenilor.

Min. 68: Ce ocazie pentru U Cluj! Iulian Cristea a fost aproape de a marca, dar Aioani a intervenit senzațional.

Min. 66: Rapid – U Cluj 1-1! „Șepcile roșii” restabilesc egalitatea pe Giulești prin Mendy.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Min. 46: Ocazie mare pentru oaspeți! Mendy a primit mingea direct de la adversar, dar a tras slab la colțul scurt.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Final de primă repriză! 

Min. 39: Același Paraschiv trage din nou la poartă, însă mingea a fost scoasă de lângă bară de Gertmonas.

Min. 36: Emoții la poarta giuleștenilor! Lukic a primit o minge de la Mendy, dar a șutat în blocajul fundașilor alb-vișinii.

Min. 24: Ocazie monumentală a Rapidului! Daniel Paraschiv a trimis peste poartă din câţiva metri, dintr-o poziţie ideală

Min. 22: Rapid – U Cluj 1-0! Cătălin Vulturar a deschis scorul, cu un şut din careu! Gertmonas a atins mingea, dar nu a putut să o respingă. La acest scor, giuleştenii sunt pe primul loc

Min. 2: U Cluj, aproape de gol. Stanoev centrase periculos în careu, dar niciun jucător al lui U Cluj nu a putut relua spre poartă

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start în Rapid – U Cluj:

  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre (cpt.), D. Paraschiv, Petrila
    Rezerve: Iliev – Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, Hromada, K. Keita, G. Gheorghe, Talisson, Hazrollaj, Koljic
    Antrenor: Costel Gâlcă
  • U Cluj (4-1-2-3): Gertmonas – Chinteș, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) – Bic – Nistor, Drammeh – Stanojev, Lukic, O. Mendy
    Rezerve: Lefter – Mikanovic, J. Cisse, Capradossi, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Pall, Gheorghiță, Fabry, Postolachi, Trică
    Antrenor: Cristiano Bergodi

Înainte ca fotbalul la nivel de cluburi să fie oprit de pauza internațională, în care România a ratat calificarea la Campionatul Mondial, Universitatea Cluj a învins-o la limită pe FC Argeș în deplasare. De cealaltă parte, Rapid a pierdut și ea tot cu 1-0 pe terenul celor de la CFR Cluj.

În momentul de față, elevii lui Cristiano Bergodi se află pe prima poziție în clasament, cu 33 de puncte, în timp ce giuleștenii sunt pe 3, la două puncte distanță. În cazul unei victorii, Rapid ar putea provizoriu peste “U” Cluj, până la partida dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj de luni. De cealaltă parte, ardelenii ar putea să își consolideze primul loc dacă se impun în deplasare.

O absență notabilă în tabăra clujenilor va fi cu siguranță cea a lui Issouf Macalou, cel care nu va fi prezent la meci după ce tatăl său și-a pierdut viața.

În meciurile directe, “U” Cluj nu i-a permis victoria Rapidului în sezonul regulat. Meciul din Ardeal s-a încheiat cu scorul de 0-0, în timp ce în Giulești “șepcile roșii” au câștigat cu 2-0 prin reușitele lui Mendy și Nistor.

De altfel, Rapid n-a mai câștigat cu “U” Cluj de șapte meciuri, de la un 3-0 înregistrat pe 23 iulie 2023.

 

