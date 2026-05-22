Valeriu Iftime râde de Marius Baciu, înaintea barajului pentru Conference League! Cum l-a ironizat pe noul antrenor de la FCSB

Valeriu Iftime a început deja duelul de la distanţă, înaintea semifinalei barajului pentru calificarea în preliminariile Confernce League. Pe 24 mai se vor întâlni FCSB şi FC Botoşani, iar câştigătoarea acestei partide va juca împotriva lui Dinamo, în meciul decisiv pentru Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul formaţiei din Botoşani a reacţionat după ce Marius Baciu a fost numit antrenorul celor de la FCSB, cu câteva zile înaintea barajului. Iftime nu s-a obţinut şi l-a ironizat pe noul antrenor, susţinând că de acum trebuie să se supună, pentru a avea succes la FCSB.

Valeriu Iftime, înainte de FCSB – FC Botoşani: “Marius Baciu trebuie să se supună şi să facă ce i se spune”

Valeriu Iftime nu se teme însă de venirea lui Marius Baciu şi nu crede că noul antrenor poate schimba ceva cu câteva zile înaintea meciului pe care FCSB îl dispută cu FC Botoşani:

“Marius Baciu este un tip excepțional, dar a venit la «mănăstire», acum trebuie să se supună și să facă ce i se spune. Nu poate să facă el mare lucru în 3-5 zile.

Un antrenor are nevoie de timp ca să construiască o echipă valoroasă, care să joace la nivelul valorii jucătorilor. Nu poate schimba multe acum, nu ne dă niciun plan peste cap și nu ne deranjează. Noi, dacă putem, trebuie să ne facem jocul. Cred că avem nevoie de încredere și de șansă.