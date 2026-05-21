Anunţul făcut de Gigi Becali în privinţa lui Marius Baciu: “Aşa a fost şi la Edi Iordănescu”

Bogdan Stănescu Publicat: 21 mai 2026, 23:45

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat că nu se va implica în schimbările din timpul meciurilor la începutul mandatului lui Marius Baciu (51 de ani) pe banca roş-albaştrilor.

Marius Baciu spunea în prima lui conferinţă de presă că are nevoie de ajutorul tuturor celor de la FCSB mai ales în meciul sau meciurile de baraj pentru Conference League. Chiar dacă a mărturisit că e supărat pe Mirel Rădoi (45 de ani) fiindcă acesta nu i-a răspuns la mesaj, Baciu nu excludea varianta de a apela şi la fostul său coleg pentru meciul cu Botoşani.

Gigi Becali: “Nu eu fac schimbările, Marius Baciu le face. Aşa a fost şi la Edi Iordănescu”

Acum nu are rost să vorbim despre schimbări pentru că el le face (n.r: Marius Baciu), nu le fac eu. Deci gata, nu mă mai întrebați asta. Dacă nu demonstrează… după ce să facem? Așa a fost și la Edi (n.r. Edward Iordănescu), a avut mână liberă o perioadă. După, când am văzut că nu… ce să fac dacă nu demonstrezi?! Așa gândesc eu! Nu știu ce a făcut Edi, ce n-a făcut, nu prea a făcut bine. Eu când stăpânesc, stăpânesc.

Eu îl las acum (n.r.: pe Marius Baciu) și dacă merge treaba, foarte bine, mulțumesc! Eu nu-i dau niciun ajutor acum. E normal să se consulte cu Mihai Stoica, cu Lucian Filip, cu cei care știu ce e acolo. Eu n-am la ce să-l ajut”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Meciul de baraj FCSB – FC Botoşani se dispută duminică, 24 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua. Învingătoarea o va întâlni pe Dinamo în finala barajului pentru un loc în preliminariile Conference League.

În play-out, Botoşani a învins-o cu 3-2 pe FCSB. Roş-albaştrii au încheiat play-out-ul pe locul 2, după UTA. Botoşani s-a clasat pe 4. UTA şi Oţelul, echipele aflate pe 1 şi 3 în play-out, nu aveau licenţă pentru Europa, aşa că nu puteau evolua la baraj.

