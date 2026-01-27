Daniel Pancu surprinde după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Arătăm ca o echipă mică” - Antena Sport

CFR Cluj a produs o surpriză mare în ultima etapă a Ligii 1, reușind să se impună clar pe Arena Națională contra celor de la FCSB. Ardelenii au încasat gol după doar două minute, dar au revenit în meci și au marcat de patru ori în poarta lui Târnovanu.

Chiar și așa, tehnicianul „feroviarilor” nu a fost încântat per total de jocul echipei, comparându-l în multe momente cu al unei „echipe mici”.

Daniel Pancu are aspirații mari la CFR Cluj

CFR Cluj păstrează șanse pentru calificarea în play-off, după succesul uriaș obținut împotriva FCSB-ului. Daniel Pancu și-a completat palmaresul perfect contra roș-albaștrilor.

La câteva zile după victoria de pe Arena Națională, tehnicianul celor de la CFR Cluj a explicat cum a surprins campioana României la București.

„Lucrez de când am venit aici (n.r. la schimbarea ADN-ului). Fiecare antrenor are conceptul lui și modul de a vedea lucrurile. Doar că aici e un club la care nu contează nimic în afară de rezultat. O simt de aproape 3 luni. Nu știu cum au trecut astea 3 luni.