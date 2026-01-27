Daniel Pancu surprinde după FCSB - CFR Cluj 1-4: „Arătăm ca o echipă mică” - Antena Sport

CFR Cluj a produs o surpriză mare în ultima etapă a Ligii 1, reușind să se impună clar pe Arena Națională contra celor de la FCSB. Ardelenii au încasat gol după doar două minute, dar au revenit în meci și au marcat de patru ori în poarta lui Târnovanu.
Chiar și așa, tehnicianul „feroviarilor” nu a fost încântat per total de jocul echipei, comparându-l în multe momente cu al unei „echipe mici”.
Daniel Pancu are aspirații mari la CFR Cluj
CFR Cluj păstrează șanse pentru calificarea în play-off, după succesul uriaș obținut împotriva FCSB-ului. Daniel Pancu și-a completat palmaresul perfect contra roș-albaștrilor.
La câteva zile după victoria de pe Arena Națională, tehnicianul celor de la CFR Cluj a explicat cum a surprins campioana României la București.
„Lucrez de când am venit aici (n.r. la schimbarea ADN-ului). Fiecare antrenor are conceptul lui și modul de a vedea lucrurile. Doar că aici e un club la care nu contează nimic în afară de rezultat. O simt de aproape 3 luni. Nu știu cum au trecut astea 3 luni.
Nu-mi vine să cred că sunt de 3 luni la CFR. Cu Rapid am bătut recordul de goluri la Liga a 3-a. La echipa națională de tineret am bătut recordul de goluri într-un meci oficial, nu știu dacă în deplasare cu Muntenegru.
Cu Iași am bătut recordul de goluri într-un meci cu FCSB. Aici am înțeles că și ăsta e meciul cu cele mai multe goluri marcate în deplasare de CFR cu FCSB. E clar, ăsta e un profil al meu”.
Daniel Pancu: „Mi se pare că arătăm ca o echipă mică”
„Nicicând, o echipă nu o poți prinde mai nepregătită decât după momentul încasării unui gol. De la ideea asta plec. Antrenez foarte mult faza ofensivă.
Doar că, ținând cont de cultura clubului, de locul în care mă aflu și punând în oglindă conceptul meu de joc, de multe ori mi se pare că arătăm ca o echipă mică.
La cum văd eu fotbalul și cum jucăm în anumite momente mi se pare că că avem un joc de echipă mică. Dar nu, ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol după care închizi culoarele spre poarta ta. Sigur, se pot schimba lucrurile astea, dar durează”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.
