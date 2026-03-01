Darius Olaru, accidentat grav în UTA - FCSB. Fault "horror" și cartonaș roșu arătat de arbitru - Antena Sport

Darius Olaru a ieșit accidentat din meciul dintre UTA și FCSB, după ce a fost călcat urât de Richard Odada, mijlocașul echipei lui Adrian Mihalcea.

Faza care l-a făcut pe căpitanul campioanei să iasă de pe teren s-a petrecut în finalul primei reprize, chiar în minutul 45.

Posibilă pierde pentru FCSB înainte de play-out. Darius Olaru, accidentat în meciul cu UTA

Partida de pe Stadionul Francisc Neuman dintre UTA și FCSB, una fără miză pentru campioană după ce a ratat matematic play-off-ul, a fost marcată de o accidentare greu de privit a lui Darius Olaru. Într-un duel pentru minge, fotbalistul de 27 de ani a fost călcat și a ieșit de pe teren ajutat de membrii staff-ului roș-albaștrilor, deoarece nu putea să calce în gazon.

Faza s-a produs în minutul 45, când scorul era 3-1 pentru echipa lui Elias Charalambous. După un duel la minge pierdut de Daniel Bîrligea, în urma căruia atacantul a solicitat fault, Olaru a încercat să recupereze, însă a fost al doilea la minge în duelul cu mijlocașul Odada.

Fotbalistul lui UTA a lovit întâi balonul, însă din inerție s-a dus cu talpa pe glezna mijlocașului roș-albaștrilor, primind imediat cartonașul roșu de la Sebastian Colțescu. A fost nevoie de staff-ul medical pentru a-l ajuta pe Olaru să iasă de pe teren, iar fotbalistul a ieșit de pe teren, fiind înlocuit în startul reprizei secunde de Risto Radunovic.