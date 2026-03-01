UTA - FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui dezastru istoric - Antena Sport

UTA Arad – FCSB este meciul care închide ziua de duminică în Liga 1 și care s-ar putea dovedi a fi decisiv în ceea ce privește șansa la clasarea pe un loc de play-off pentru campioana en-titre. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Șansa roș-albaștrilor de a prinde play-off-ul depinde și de rezultatul partidei dintre Dinamo București și FC Argeș, care se va juca înaintea duelului de la Arad.
UTA – FCSB LIVE TEXT (21:00)
FCSB va juca în fața unui stadion sold-out la Arad, asta după ce suporterii UTA-ei au epuizat cele aproximativ 10.000 de bilete, în doar câteva ore din momentul în care acestea au fost puse în vânzare.
Campioana din ultimele două sezoane are nevoie de un rezultat de egalitate sau de o victorie a celor de la Dinamo București în duelul cu FC Argeș, pentru ca jocul cu UTA să mai aibă valoare în lupta pentru play-off.
Ngezana și Vlad Chiricheș nu vor fi disponibili pentru această partidă, potrivit anunțului făcut de Elias Charalambous la conferința de presă. De cealaltă parte, Florin Tănase a fost recuperat.
Echipele probabile la UTA – FCSB:
- UTA Arad (4-2-3-1): Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic – Mino, Odada – F. Iacob, A. Roman, Tzionis – Abdallah. Rezerve: L. Roșu – Benga, Stolnik, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, M. Coman, L. Mihai, Ndon. Antrenor: Adi Mihalcea
- FCSB: Popa – Pantea, Duarte, Lixandru, Radunovic, – Cisotti, J. Paulo – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea. Rezerve: Târnovanu, Zima, Graovac, Dawa, Dăncuș, Kiki, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian, D. Popa, Tănase. Antrenor: Elias Charambous
Risto Radunovic, scos din echipa de start
„Radunovic și-a revenit. A plecat, i-am dat voie să se ducă pentru că a născut nevasta lui. A zis că vine luni, ba marți, că a întârziat, că a pierdut nu știu, pe urmă că vine miercuri că a pierdut pașaportul, că trebuie să facă alt pașaport. A venit tocmai joi.
Și i-am zis și eu lui MM 20.000 de euro amendă și pe bancă. Eu îți dau drumul pentru că sunt situații de omenie, lasă-l în colo de fotbal. Dar omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. ‘Domne, plec, mă întorc luni’. I-am zis: ‘Bine, mă, vino marți, că nu e problemă’. Zi mă: ‘Marți m-am îmbătat, vin miercuri’. Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi? Joacă mai bine Joao Paulo decât el. Dacă nu juca mă făceam și eu că îl iert (n.r. râde)”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
- Neluțu Varga i-a pus gând rău lui Gigi Becali: „O să aibă surprize mari”. Planuri uriașe anunțate de patronul CFR-ului
- Gigi Becali, acuze dure spre CFR Cluj, după cele 2 penalty-uri neacordate Farului: “Așa ceva nu își permitea nimeni”
- Daniel Pancu a anunțat care este clauza sa de reziliere la CFR Cluj: „E ușor și pentru club și pentru mine”
- Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
- Iuliu Mureșan a comentat decizia radicală luată de Gigi Becali și l-a avertizat pe patronul FCSB: „Nici de glumă nu e bună”