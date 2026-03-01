UTA - FCSB LIVE TEXT (21:00). Campioana României, în fața unui dezastru istoric - Antena Sport

UTA Arad – FCSB este meciul care închide ziua de duminică în Liga 1 și care s-ar putea dovedi a fi decisiv în ceea ce privește șansa la clasarea pe un loc de play-off pentru campioana en-titre. Jocul este transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Șansa roș-albaștrilor de a prinde play-off-ul depinde și de rezultatul partidei dintre Dinamo București și FC Argeș, care se va juca înaintea duelului de la Arad.

UTA – FCSB LIVE TEXT (21:00)

FCSB va juca în fața unui stadion sold-out la Arad, asta după ce suporterii UTA-ei au epuizat cele aproximativ 10.000 de bilete, în doar câteva ore din momentul în care acestea au fost puse în vânzare.

Campioana din ultimele două sezoane are nevoie de un rezultat de egalitate sau de o victorie a celor de la Dinamo București în duelul cu FC Argeș, pentru ca jocul cu UTA să mai aibă valoare în lupta pentru play-off.

Ngezana și Vlad Chiricheș nu vor fi disponibili pentru această partidă, potrivit anunțului făcut de Elias Charalambous la conferința de presă. De cealaltă parte, Florin Tănase a fost recuperat.