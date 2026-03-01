Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out

Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out

Alex Masgras Publicat: 1 martie 2026, 20:00

Comentarii
Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

FCSB nu mai poate ajunge în play-off, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo. Victoria piteştenilor, cu o etapă înaintea finalului sezonului regulat, a stabilit cele şase echipe care vor juca în această primăvară în play-off. Matos a fost marcatorul unui gol superb în partida care le-a asigurat prezenţa în top 6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ceea ce o priveşte pe FCSB, care mai are de juca meciul cu UTA din această seară, dar şi partida cu U Cluj, din ultima etapă, nu mai poate termina sezonul în primele şase. Formaţia roş-albastră va evolua astfel în play-out.

FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out

Formatul cu play-off şi play-out a fost introdus în sezonul 2015/16, iar prima campioană care s-a impus în acest format a fost Astra Giurgiu, în 2016. De atunci, fiecare campioană a României a ajuns în play-off şi în sezonul următor de fiecare dată.

Campioană în ultimele două sezoane din Liga 1, FCSB stabileşte astfel o premieră negativă. Formaţia roş-albastră este prima campioană în exerciţiu din România care nu reuşeşte să ajungă în play-off pentru a-şi apăra titlul.

Astra, Viitorul Constanţa, CFR Cluj (5 titluri la rând), Farul Constanţa şi FCSB (2 titluri la rând) sunt echipele care au cucerit titlul în Liga 1 de la introducerea formatului cu play-off şi play-out.

Reclamă
Reclamă

Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care vor evolua în acest sezon în play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
Observator
O fermă a dat lovitura cu o delicatesă care se vinde cu 8.000 de euro kilogramul
A ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 60 de kilograme. Cum arată sportivul la 54 de ani
Fanatik.ro
A ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 60 de kilograme. Cum arată sportivul la 54 de ani
20:56
Elias Charalambous a recunoscut, după ruşinea trăită de FCSB: “Nu avem scuze”. Ce se va întâmpla în play-out
20:47
Dani Coman, anunț despre prime după calificarea Argeșului în play-off: “Atât vă dăm”. A fost isterie în vestiar
20:38
Ilie Dumitrescu, reacţie categorică după ruşinea istorică trăită de Gigi Becali la FCSB
20:22
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”
20:18
Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul
20:03
UTA – FCSB LIVE TEXT (21:00). Miză 0 pentru campioană după eliminarea din lupta pentru play-off. Echipele
Vezi toate știrile
1 Filipe Coelho a făcut anunțul, după Craiova – Metaloglobus 2-1: „Este prima dată pentru acest club” 2 Excludere și retrogradare din Liga 1! Asta riscă FCSB dacă amenințările lui Gigi Becali devin realitate 3 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 4 “Caz penal” Ministrul Apărării s-a revoltat contra CSA, după ce a anunţat că vrea să schimbe legea pentru Steaua 5 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA 6 Surpriza lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia! Jucătorul pe care l-ar convoca în premieră la naţională
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial