Ce umilinţă! FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out - Antena Sport

FCSB nu mai poate ajunge în play-off, după ce FC Argeş a câştigat cu 1-0 meciul de pe Arena Naţională cu Dinamo. Victoria piteştenilor, cu o etapă înaintea finalului sezonului regulat, a stabilit cele şase echipe care vor juca în această primăvară în play-off. Matos a fost marcatorul unui gol superb în partida care le-a asigurat prezenţa în top 6.
În ceea ce o priveşte pe FCSB, care mai are de juca meciul cu UTA din această seară, dar şi partida cu U Cluj, din ultima etapă, nu mai poate termina sezonul în primele şase. Formaţia roş-albastră va evolua astfel în play-out.
FCSB este prima campioană din Liga 1 care ajunge sezonul următor în play-out
Formatul cu play-off şi play-out a fost introdus în sezonul 2015/16, iar prima campioană care s-a impus în acest format a fost Astra Giurgiu, în 2016. De atunci, fiecare campioană a României a ajuns în play-off şi în sezonul următor de fiecare dată.
Campioană în ultimele două sezoane din Liga 1, FCSB stabileşte astfel o premieră negativă. Formaţia roş-albastră este prima campioană în exerciţiu din România care nu reuşeşte să ajungă în play-off pentru a-şi apăra titlul.
Astra, Viitorul Constanţa, CFR Cluj (5 titluri la rând), Farul Constanţa şi FCSB (2 titluri la rând) sunt echipele care au cucerit titlul în Liga 1 de la introducerea formatului cu play-off şi play-out.
Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj şi FC Argeş sunt echipele care vor evolua în acest sezon în play-off.
