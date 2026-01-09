Închide meniul
Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB - Beşiktaş 1-2 - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB – Beşiktaş 1-2
Darius Olaru, revedere în halat cu Constantin Budescu! Imagini fabuloase după FCSB – Beşiktaş 1-2

Darius Olaru a fost protagonistul unor imagini amuzante după fluierul de final al meciului FCSB – Beşiktaş 1-2. Vedeta FCSB-ului s-a reîntâlnit cu Constantin Budescu. “Budi” a urmărit partida pierdută de FCSB cu Beşiktaş din tribune. După meci el s-a revăzut cu Darius Olaru, care era într-un halat. Olaru l-a îmbrăţişat pe fostul lui coleg de la FCSB, Constantin Budescu, în timp ce era în halat. Olaru a avut o bară la meciul amical al FCSB-ului cu Beşiktaş. Thiam a deschis scorul pentru roş-albaştrii, în minutul 68, dar Beşiktaş s-a impus cu două goluri marcate în 5 minute (70 şi 75).

