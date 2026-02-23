Scenariul incredibil pe care se bazează Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul: „Tot la asta sper” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit la ce scenariu incredibil se gândește, în bătălia pe care o duce FCSB pentru a prinde play-off-ul, pe finalul acestui sezon regular. Campioana a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1 și s-a apropiat la trei puncte de FC Argeș, ocupanta locului șase, cu două meciuri rămase de disputat în retur.

Gigi Becali ia în calcul un eventual dezastru pentru piteșteni. Acesta consideră că FC Argeș ar putea pierde ambele meciuri, cu Dinamo și Unirea Slobozia.

Gigi Becali, toate calculele pentru calificarea FCSB-ului în play-off, după victoria cu Metaloglobus

În acest scenariu, FCSB ar avea nevoie de doar patru puncte pentru a prinde play-off-ul, în bătălia cu FC Argeș. Gigi Becali a declarat că în cazul în care campioana și U Cluj ar remiza în ultima etapă, ambele echipe vor merge în play-off.

Totodată, Becali recunoaște că un egal între U Cluj și Oțelul, în etapa a 29-a din Liga 1, ar fi cea mai la îndemână variantă pentru FCSB. Campioana, cu o victorie cu UTA, ar mai avea nevoie de un succes în ultima etapă cu clujenii pentru a fi în play-off.

„Eu am vrut tot timpul ca Botoșani să iasă, să scăpăm de una. Să mă văd acolo pe locul 7, pe urmă vedem. E mai ușor să iasă un egal la Oțelul cu U Cluj, decât să se încurce de două ori FC Argeș și CFR Cluj. Asta e cea mai ușoară situație. E normal să bată Dinamo pe FC Argeș? FCSB o să se ducă în play-off și o să ia campionatul. O bate Dinamo și poate să bată și Slobozia pe Argeș și nu mai ne trebuie decât un punct, ne calificăm și noi și U Cluj.