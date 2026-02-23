Scenariul incredibil pe care se bazează Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul: „Tot la asta sper” - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit la ce scenariu incredibil se gândește, în bătălia pe care o duce FCSB pentru a prinde play-off-ul, pe finalul acestui sezon regular. Campioana a învins-o pe Metaloglobus cu 4-1 și s-a apropiat la trei puncte de FC Argeș, ocupanta locului șase, cu două meciuri rămase de disputat în retur.
Gigi Becali ia în calcul un eventual dezastru pentru piteșteni. Acesta consideră că FC Argeș ar putea pierde ambele meciuri, cu Dinamo și Unirea Slobozia.
Gigi Becali, toate calculele pentru calificarea FCSB-ului în play-off, după victoria cu Metaloglobus
În acest scenariu, FCSB ar avea nevoie de doar patru puncte pentru a prinde play-off-ul, în bătălia cu FC Argeș. Gigi Becali a declarat că în cazul în care campioana și U Cluj ar remiza în ultima etapă, ambele echipe vor merge în play-off.
Totodată, Becali recunoaște că un egal între U Cluj și Oțelul, în etapa a 29-a din Liga 1, ar fi cea mai la îndemână variantă pentru FCSB. Campioana, cu o victorie cu UTA, ar mai avea nevoie de un succes în ultima etapă cu clujenii pentru a fi în play-off.
„Eu am vrut tot timpul ca Botoșani să iasă, să scăpăm de una. Să mă văd acolo pe locul 7, pe urmă vedem. E mai ușor să iasă un egal la Oțelul cu U Cluj, decât să se încurce de două ori FC Argeș și CFR Cluj. Asta e cea mai ușoară situație. E normal să bată Dinamo pe FC Argeș? FCSB o să se ducă în play-off și o să ia campionatul. O bate Dinamo și poate să bată și Slobozia pe Argeș și nu mai ne trebuie decât un punct, ne calificăm și noi și U Cluj.
Nu poate să bată Farul pe CFR Cluj? Asta e mai bună, pentru că în Dinamo am încredere. Joacă fotbal. În ultimul meci vom juca cu U Cluj pentru trei variante. Cel mai probabil ăsta e scenariul. De ce să nu joace Dinamo serios? Eu nu pun baza în ei. Noi nu stăm în Dinamo, noi stăm în celelalte. Avem trei variante și poate este cu am spus eu, noi pe 4, U Cluj pe 5, locul 6 care o fi.
Eu tot mai sper la locul 4. Dacă vrea Dumnezeu, mănâncă și CFR și Argeș două bătăi. Noi trebuie să câștigăm astea două meciuri, fără astea, nu are rost să mai comentăm soluții”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.
Cum se califică FCSB în play-off
FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute.
Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. FCSB are nevoie de unul dintre următoarele scenarii, pentru a prinde play-off-ul:
- FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;
- CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular;
- U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă.
