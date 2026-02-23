Marius Șumudică, în cădere liberă în Arabia Saudită! A patra înfrângere consecutivă pentru Al-Okhdood - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal extern | Marius Șumudică, în cădere liberă în Arabia Saudită! A patra înfrângere consecutivă pentru Al-Okhdood

Daniel Işvanca Publicat: 23 februarie 2026, 22:57

Marius Şumudică / Sport Pictures

Al-Okhdood este în cădere liberă în prima ligă din Arabia Saudită, după ce a suferit luni seară al patrulea eșec la rând în campionat. Formația antrenată de Marius Șumudică a pierdut și disputa cu Al Fateh, din etapa cu numărul 10 (restanță).

Echipa tehnicianului român a fost dominată la toate capitolele de gazde, care au marcat de două ori în poarta adversă pe parcursul reprizei secunde.

Al Fateh – Al-Okhdood 2-1

Marius Șumudică are o misiune infernală în Arabia Saudită, acolo unde Al-Okhdood a ajuns la patru înfrângeri consecutive în campionat. Echipa care luptă pentru supraviețuire a fost învinsă de Al Fateh, scor 1-0, într-o restanță din etapa a zecea.

Deși a avut peste 20 de ocazii de a marca, formația gazdă a marcat doar două goluri. Prima reușită a partidei a venit dintr-o lovitură de la 11 metri, transformată de marocanul Mourad Batna, în minutul 55.

Lovitura care a închis partida a venit în minutul 85, după o acțiune finalizată de Bendebka. Oaspeții au punctat în prelungiri prin Asiri, dar a fost prea târziu. Cu acest rezultat, Al-Okhdood rămâne penultima în clasament, cu doar zece puncte.

