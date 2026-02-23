Elias Charalambous nu vrea să audă de play-out, după 4-1 cu Metaloglobus: „Lucruri care nu există” - Antena Sport

FCSB a luat cele trei puncte din duelul cu Metaloglobus, dar mai e cale lungă până la calificarea în play-off. Gigi Becali a făcut deja calculele pentru ultimele două etape din sezonul regular, fiind convins că una dintre contracandidate va face un pas greșit.
Sunt diferite scenarii prin care FCSB ar putea intra în primele șase, însă Elias Charalambous rămâne concentrat și încrezător că va putea îndeplini obiectivul.
Elias Charalambous așteaptă sprijinul fanilor
La debutul lui Ofri Arad în tricoul FCSB-ului, echipa antrenată de Elias Charalambous a făcut spectacol pe Arena Națională, în jocul contra celor de la Metaloglobus București.
Campioana României a dominat partida și a rămas, grație acestei victorii, în lupta la play-off. După fluierul final, Elias Charalambous a vorbit despre evoluția echipei și s-a declarat încrezător în privința obiectivului.
„Cel mai important lucru sunt cele 3 puncte, acesta era obiectivul. E bine când marchezi multe goluri, dar acum avem nevoie de puncte. Acesta este obiectivul. Ceea ce simt e una și ceea ce facem e alta. Orice spun nu are importanță, trebuie să arătăm pe teren.
(n. r. Tănase) Vom vedea, a fost accidentat săptămâna trecută. A făcut doar un antrenament, când te antrenezi doar atât riști să te accidentezi mai ales pe un asemenea teren și pe vremea asta. Ne-a zis că s-a simțit bine, dar am înțeles că e ceva ce îl împiedică să mai joace”
Elias Charalambous: „Noi am creat situația asta și noi trebuie să o ducem la capăt”
„Acesta era planul, să joace câteva minute. A fost inactiv o perioadă lungă. Este un jucător de viitor. Nu trebuie să ne uităm la celelalte echipe. Trebuie să ne focusăm pe noi, noi suntem cei mai importanți. Trebuie să ne câștigăm punctele. Toate meciurile sunt dificile.
Știu că fanii sunt dezamăgiți, și noi suntem dezamăgiți. Noi am creat situația asta și noi trebuie să o ducem la capăt. Sper să revină alături de noi. Nu vreau să vorbesc despre lucruri care nu există. Mai avem două finale”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.
- Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
- „Dacă mergem în play-out…”. Ce le-au transmis fanii jucătorilor de la FCSB, după victoria cu Metaloglobus
- Scenariul incredibil pe care se bazează Gigi Becali pentru ca FCSB să prindă play-off-ul: „Tot la asta sper”
- Cum a reacționat Ofri Arad, după ce a fost schimbat la pauză la debutul la FCSB
- Darius Olaru, discurs dur: “Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii”