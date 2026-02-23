Cum a reacționat Ofri Arad, după ce a fost schimbat la pauză la debutul la FCSB - Antena Sport

Ofri Arad (27 de ani) a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB. Mijlocașul israelian a evoluat doar o repriză în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1.

Ofri Arad a reușit chiar să marcheze la debutul pentru campioană, în minutul 13 al partidei de pe Arena Națională. Reușita sa a fost anulată din camera VAR, pe motiv de ofsaid.

Ofri Arad, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 4-1

Ofri Arad a declarat că se aștepta să fie schimbat la pauza partidei cu Metaloglobus, decizia fiind luată înaintea meciului. Mijlocașul israelian s-a declarat onorat pentru faptul că a ajuns să evolueze la FCSB, marea sa dorință fiind să joace în Champions League.

„E o onoare să fiu aici și vreau să joc în Champions League, asta e țelul pe care l-am avut și în Kazahstan. Asta i-am spus și lui MM. Puteam să mă duc în China pe mai mulți bani, dar am vrut să vin aici.

Mă simt bine din punct de vedere fizic, am ieșit în minutul 45, dar știam dinainte. Voi juca din ce în ce mai mult, am nevoie să capăt ritm.