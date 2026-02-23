Cum a reacționat Ofri Arad, după ce a fost schimbat la pauză la debutul la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Cum a reacționat Ofri Arad, după ce a fost schimbat la pauză la debutul la FCSB

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 22:51

Ofri Arad, în timpul meciului FCSB - Metaloglobus 4-1/ Sport Pictures

Ofri Arad (27 de ani) a oferit prima reacție, după ce a debutat la FCSB. Mijlocașul israelian a evoluat doar o repriză în victoria cu Metaloglobus, scor 4-1, din etapa a 28-a din Liga 1.  

Ofri Arad a reușit chiar să marcheze la debutul pentru campioană, în minutul 13 al partidei de pe Arena Națională. Reușita sa a fost anulată din camera VAR, pe motiv de ofsaid. 

Ofri Arad, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 4-1 

Ofri Arad a declarat că se aștepta să fie schimbat la pauza partidei cu Metaloglobus, decizia fiind luată înaintea meciului. Mijlocașul israelian s-a declarat onorat pentru faptul că a ajuns să evolueze la FCSB, marea sa dorință fiind să joace în Champions League. 

„E o onoare să fiu aici și vreau să joc în Champions League, asta e țelul pe care l-am avut și în Kazahstan. Asta i-am spus și lui MM. Puteam să mă duc în China pe mai mulți bani, dar am vrut să vin aici. 

Mă simt bine din punct de vedere fizic, am ieșit în minutul 45, dar știam dinainte. Voi juca din ce în ce mai mult, am nevoie să capăt ritm. 

Dar mă simt bine, sunt jucători grozavi aici. Mă înțeleg mai bine cu Birligea și Duarte, dar toată lumea de aici e prietenoasă. 

Am avut probleme de menisc în Kazahstan, dar pot juca și cu dureri, nu e nicio problemă. Acum sunt refăcut și urmează să ajung la 100%“, a declarat Ofri Arad, după FCSB – Metaloglobus 4-1, conform digisport.ro. 

Cum se califică FCSB în play-off 

FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute.  

Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. Iată scenariile prin care FCSB ajunge pe loc de play-off, după etapa cu numărul 30. 

  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;   
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular;  
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă. 
