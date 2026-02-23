Darius Olaru, discurs dur: "Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii" - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), nu s-a ferit de cuvinte, în condiţiile în care campioana nu mai depinde exclusiv de ea pentru a prinde play-off-ul.

Olaru a spus că atât jucătorii, cât şi staff-ul au greşit în acest sezon. “Am intrat pe vârfuri în foarte multe meciuri”, a acuzat căpitanul campioanei.

Darius Olaru: “E normal că fanii ne-au părăsit”

În condiţiile în care Arena Naţională a fost goală la meciul câştigat de FCSB, cu 4-1, cu Metaloglobus, Darius Olaru a spus că i se pare normal că fanii s-au îndepărtat de echipă, având în vedere ce s-a întâmplat în acest sezon.

“Mă bucur şi, per total, am meritat victoria. O victorie importantă pentru noi, trebuie să continuăm să sperăm, din păcate stăm şi la mâna jocurilor.

Atât timp cât sunt şanse, eu cred. Intru la fiecare meci să dau totul, să câştig, orice ar fi.