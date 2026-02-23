Darius Olaru, discurs dur: "Toţi am greşit, jucători, staff. E normal că ne-au părăsit suporterii" - Antena Sport

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru (27 de ani), nu s-a ferit de cuvinte, în condiţiile în care campioana nu mai depinde exclusiv de ea pentru a prinde play-off-ul.
Olaru a spus că atât jucătorii, cât şi staff-ul au greşit în acest sezon. “Am intrat pe vârfuri în foarte multe meciuri”, a acuzat căpitanul campioanei.
Darius Olaru: “E normal că fanii ne-au părăsit”
În condiţiile în care Arena Naţională a fost goală la meciul câştigat de FCSB, cu 4-1, cu Metaloglobus, Darius Olaru a spus că i se pare normal că fanii s-au îndepărtat de echipă, având în vedere ce s-a întâmplat în acest sezon.
“Mă bucur şi, per total, am meritat victoria. O victorie importantă pentru noi, trebuie să continuăm să sperăm, din păcate stăm şi la mâna jocurilor.
Atât timp cât sunt şanse, eu cred. Intru la fiecare meci să dau totul, să câştig, orice ar fi.
(n.r: Cine crezi că poate să iasă din play-off?) Nu ştiu, nu stau să mă gândesc, sper ca una să iasă şi să fim noi acolo.
“Nu mă gândeam că o să ajungem aici. Cu toţii am greşit, echipa, staff-ul”
A fost presiune până la meciul cu Craiova, zic eu, pentru că a fost un meci cam decisiv pentru noi. După, era clar că stăm la mâna rezultatelor, acum nu mai avem ce să facem, mai avem două meciuri, trebuie să le câştigăm.
Nu mă gândeam că o să ajungem aici, în situaţia asta. Cu toţii cred că am greşit, echipa, staff-ul, toată lumea cred a greşit. Nu trebuia să ajungem în situaţia asta. Am intrat în foarte multe meciuri în acest sezon pe vârfuri.
(n.r: L-aţi putea numi un sezon dezastruos dacă nu aţi intra în play-off?) Având în vedere că am ieşit şi din Cupă, da. La FCSB trebuie să ne batem la campionat, clar.
(n.r: E ciudat să vedeţi Arena Naţională goală?) Este ciudat, dar îi înţelegem şi pe ei, cu atâtea rezultate nefavorabile şi atâtea probleme, e normal că ne-au părăsit şi ei”, a declarat Darius Olaru, pentru digisport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.
FCSB – Metaloglobus 4-1
FCSB a învins-o, luni seara, pe teren propriu, cu 4-1, pe “lanterna” Metaloglobus, în ultimul meci al etapei a 28-a din Liga 1.
A fost un prim sfert de oră animat pe Arena Naţională, acolo unde Bîrligea a deschis scorul din pasa lui Pantea, în minutul 5, iar oaspeţii au egalat două minute mai târziu, prin lovitura de cap a lui Huiban. În minutul 13 debutantul Ofri Arad a înscris pentru FCSB, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Roş-albaştrii l-au pierdut pe Florin Tănase, accidentat şi înlocuit la jumătatea reprizei, dar au intrat cu avantaj la vestiare după ce Olaru a deviat în gol şutul lui Pantea, din minutul 26.
Imediat după pauză, Bădescu a bifat o mare ocazie în contul lui Metaloglobus, trimiţând în bară, în minutul 47. Ca răspuns, Miculescu şi-a reglat tirul, şutând pe lângă poartă, în minutul 49, pentru ca două minute mai târziu acelaşi jucător să îl dribleze pe Gavrilaş şi să înscrie pentru gazde. Oaspeţii au rămas în zece din minutul 54, când Mike Cestor a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Cisotti a primit de la Lixandru, în minutul 78, şi a închis tabela, iar FCSB s-a impus cu 4-1 şi e pe locul 7, cu 43 de puncte. Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, cu 11 puncte.
