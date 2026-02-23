„Sezon haotic”. Daniel Bîrligea știe de ce FCSB „tremură” pentru calificarea în play-off: „Asta ne-a adus aici” - Antena Sport

Daniel Bîrligea a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Atacantul a reușit să deschidă scorul pe Arena Națională, în minutul șase, celelalte goluri ale campioanei fiind marcate de Darius Olaru, David Miculescu și Juri Cisotti.

Daniel Bîrligea nu și-a luat gândul de la calificarea în play-off, deși FCSB nu depinde doar de ea în această bătălie. Atacantul consideră că roș-albaștrii au ajuns în această situație deoarece jucătorii nu au dat totul pe teren, în fiecare meci.

Daniel Bîrligea, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 4-1

Daniel Bîrligea a mai declarat că pentru FCSB a fost un sezon haotic. Campioana a acumulat 43 de puncte și a urcat pe locul șapte, fiind la trei puncte de echipa de pe locul șase, FC Argeș. În ultimele două etape, roș-albaștrii se vor duela cu UTA și U Cluj.

„O să fie două meciuri foarte grele, foarte importante pentru noi. Trebuie să aducem cele 6 puncte. E normal să facem calcule, dar acum mai sunt două etape. Îmi doresc mereu să îmi ajut echipa, la Craiova nu s-a întâmplat asta. Azi am reușit să îmi ajut echipa, asta voi face în toate etape. Important e să câștigăm, nu contează cine dă gol.

Ne-am gândit că putem ajunge în această situație, a fost un sezon nereușit. A fost un sezon haotic, cu multe greșeli din partea noastră. Nu am dat mereu totul, asta ne-a adus aici.