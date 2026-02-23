„Sezon haotic”. Daniel Bîrligea știe de ce FCSB „tremură” pentru calificarea în play-off: „Asta ne-a adus aici” - Antena Sport

Închide meniul
„Sezon haotic”. Daniel Bîrligea știe de ce FCSB „tremură” pentru calificarea în play-off: „Asta ne-a adus aici”

Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 22:42

Daniel Bîrligea, în timpul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Daniel Bîrligea a oferit prima reacție, după ce FCSB a învins-o pe Metaloglobus cu scorul de 4-1, în etapa a 28-a din Liga 1. Atacantul a reușit să deschidă scorul pe Arena Națională, în minutul șase, celelalte goluri ale campioanei fiind marcate de Darius Olaru, David Miculescu și Juri Cisotti.

Daniel Bîrligea nu și-a luat gândul de la calificarea în play-off, deși FCSB nu depinde doar de ea în această bătălie. Atacantul consideră că roș-albaștrii au ajuns în această situație deoarece jucătorii nu au dat totul pe teren, în fiecare meci.

Daniel Bîrligea, prima reacție după FCSB – Metaloglobus 4-1

Daniel Bîrligea a mai declarat că pentru FCSB a fost un sezon haotic. Campioana a acumulat 43 de puncte și a urcat pe locul șapte, fiind la trei puncte de echipa de pe locul șase, FC Argeș. În ultimele două etape, roș-albaștrii se vor duela cu UTA și U Cluj.

„O să fie două meciuri foarte grele, foarte importante pentru noi. Trebuie să aducem cele 6 puncte. E normal să facem calcule, dar acum mai sunt două etape. Îmi doresc mereu să îmi ajut echipa, la Craiova nu s-a întâmplat asta. Azi am reușit să îmi ajut echipa, asta voi face în toate etape. Important e să câștigăm, nu contează cine dă gol. 

Ne-am gândit că putem ajunge în această situație, a fost un sezon nereușit. A fost un sezon haotic, cu multe greșeli din partea noastră. Nu am dat mereu totul, asta ne-a adus aici. 

Ne-am gândit la tot ce am greșit, cu Metaloglobus, cu alte echipe. Dacă eram mai concentrați, eram altundeva acum și vorbeam despre altceva. Cât timp avem și 1% șanse, noi credem 99% că ne putem califica. La Arad va fi o bătălie. Ambele echipe vor să meargă mai departe. Va fi pe viață sau moarte”, a declarat Daniel Bîrligea, conform primasport.ro, după FCSB – Metaloglobus 4-1.

Cum se califică FCSB în play-off

FCSB mai are de jucat cu UTA și Universitatea Cluj în ultimele două etape ale sezonului regular, iar campioana en-tire nu are decât opțiunea victoriei în ambele confruntări pe care urmează să le dispute. 

Succesul cu Metaloglobus o ține în viață, dar echipa lui Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate. Iată scenariile prin care FCSB ajunge pe loc de play-off, după etapa cu numărul 30. 

Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de războiUcraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
  • FC Argeș să obțină maximum două puncte din meciurile cu Dinamo și Unirea Slobozia. În caz de egalitate de puncte cu FCSB, piteștenii au avantajul meciurilor directe, după cele două victorii obținute, 2-0 în tur și 1-0 în retur;  
  • CFR Cluj să obțină maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo. De asemenea, și clujenii au avantaj în caz de egalitate de puncte cu FCSB, la finalul sezonului regular; 
  • U Cluj să obțină maximum un punct din meciul cu Oțelul, luând în calcul scenariul în care ar pierde cu FCSB în deplasare, în ultima etapă. 
