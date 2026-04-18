„De ce ne-ar fi teamă de FCSB?” Mesajul dinamoviștilor pentru rivali, înainte de un posibil baraj

Sebastian Ujica Publicat: 18 aprilie 2026, 8:17

Darius Dumitru Olaru si Charalampos Kyriakou in meciul dintre FCSB si Dinamo Bucuresti / SPORT PICTURES

Pentru prima dată de când există sistemul nou din Liga 1, Dinamo a prins play-off și FCSB a ajuns în play-out. Însă cele două mari rivale au șanse bune să se întâlnească încă o dată în acest sezon.

Echipele de pe primele două poziții din play-out vor juca un meci de baraj, iar câștigătoarea din acel duel o întâlnește pe cea care învinge într-un baraj dintre locurile 3 și 4 din play-off.

Dinamo este momentan pe locul 6 în play-off, însă speră în continuare să ajungă la baraj. O victorie în următorul meci, cu Universitatea Craiova, ar duce-o aproape de acest obiectiv.

„Depinde ce se întâmplă în următoarele două etape, dar într-adevăr, sunt două echipe care au luat o opțiune destul de serioasă. Pentru noi, personal, nu ne mai gândim la titlu. E diferența prea mare, am luat mult prea puține puncte. Ne batem pentru Europa, conjunctura ne permite. Sunt 4 puncte, 6 etape…

Nu ne e teamă de FCSB, de ce ne-ar fi? E un loc de baraj pe care trebuie să îl exploatăm, un loc în plus. Noi venim de foarte jos. Ne dorim cupele europene anul acesta, dar venim de foarte jos. Un baraj ar fi un upgrade pentru Dinamo!” a spus Andrei Nicolescu pentru Fanatik.

