Transfer picat la FCSB! Jucătorul din Liga 1 dorit de Gigi Becali nu mai semnează

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB nu a ajuns la o înțelegere cu cei de la Csikszereda, în privința transferului lui Anderson Ceara. Jucătorul nu va mai ajunge la formația roș-albastră.
Mihai Stoica a dezvăluit că pretențiile celor de la Csikszereda au fost mult prea mari, astfel că transferul lui Ceara a picat.
Transfer picat la FCSB: Anderson Ceara rămâne la Csikszereda
„(N.r. Despre Anderson Ceara) Nu ne-am înțeles. (N.r. Pretenții prea mari?) Da”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Gigi Becali a oferit suma de 350.000 de euro în schimbul lui Anderson Ceara. „Ciucanii” își doreau să obține mai mult în schimbul brazilianului de 27 de ani.
Pe urmele lui Anderson Ceara s-ar fi aflat și Ujpest, formație care a încheiat sezonul din Ungaria pe locul șapte.
„I-am făcut ofertă, da. A vorbit Vali și au spus: «Dom’le, avem ofertă de la unguri», dar impresarul lui zice că nu. Atunci ia faceți ofertă oficială, ca să nu fie discuții apoi. Oferta e în vigoare.
Eu îi zic «Decuseara». «Mihai, vorbește cu ăla, Decuseara». Că aveam unul pe aici, avea oi, cioban, și îl chema «Mitică Decuseara». Așa că eu îi zic «Decuseara». «Mihai, vorbește cu Decuseara»”, spunea recent Gigi Becali, despre interesul pentru Anderson Ceara.
Anderson Ceara a avut un sezon bun la Csikszereda. Mijlocașul a reușit să marcheze șapte goluri și să ofere opt pase decisive, în cele 40 de meciuri bifate pentru „ciucani”.
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