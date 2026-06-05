Transfer picat la FCSB! Jucătorul din Liga 1 dorit de Gigi Becali nu mai semnează

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB nu a ajuns la o înțelegere cu cei de la Csikszereda, în privința transferului lui Anderson Ceara. Jucătorul nu va mai ajunge la formația roș-albastră.

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Mihai Stoica a dezvăluit că pretențiile celor de la Csikszereda au fost mult prea mari, astfel că transferul lui Ceara a picat.

Transfer picat la FCSB: Anderson Ceara rămâne la Csikszereda

„(N.r. Despre Anderson Ceara) Nu ne-am înțeles. (N.r. Pretenții prea mari?) Da”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Gigi Becali a oferit suma de 350.000 de euro în schimbul lui Anderson Ceara. „Ciucanii” își doreau să obține mai mult în schimbul brazilianului de 27 de ani.

Pe urmele lui Anderson Ceara s-ar fi aflat și Ujpest, formație care a încheiat sezonul din Ungaria pe locul șapte.