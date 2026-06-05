Cunoaștem finala de la Roland Garros! Cu cine se va duela Alexander Zverev

Alexander Zverev este primul finalist al ediției din acest an a Roland Garros. Tenismenul german, ocupant al locului 3 mondial, s-a calificat în a patra finală de Grand Slam din carieră, a doua la French Open.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În ultimul act al competiției, „Sascha” se va duela cu Flavio Cobolli, care a profitat de abandonul lui Matteo Arnaldi, chinuit de un virus.

UPDATE: Flavio Cobolli, calificat în finala Roland Garros

Flavio Cobolli va fi adversarul lui Alexander Zverev în finala de la Roland Garros. Italianul a profitat de abandonul conaționalului Matteo Arnaldi, care nu va putea evolua în cea de-a doua semifinală din cauza unui virus, anunță Skysport.

ULTIM'ORA TENNIS

Roland Garros, Matteo Arnaldi si ritira

Il tennista azzurro fermato da un virus

Flavio Cobolli in finale, domenica affronterà Zverev#SkySport #SkyTennis

— skysport (@SkySport) June 5, 2026

Alexander Zverev, victorie cu Jakub Mensik în semifinalele Roland Garros

Alexander Zverev s-a calificat în a doua finală din carieră la Roland Garros și sportivul german visează la primul triumf în ultimul act al unui turneu de Grand Slam.