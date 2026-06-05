Cunoaștem finala de la Roland Garros! Cu cine se va duela Alexander Zverev

Alexander Zverev este primul finalist al ediției din acest an a Roland Garros. Tenismenul german, ocupant al locului 3 mondial, s-a calificat în a patra finală de Grand Slam din carieră, a doua la French Open.
În ultimul act al competiției, „Sascha” se va duela cu Flavio Cobolli, care a profitat de abandonul lui Matteo Arnaldi, chinuit de un virus.
UPDATE: Flavio Cobolli, calificat în finala Roland Garros
Flavio Cobolli va fi adversarul lui Alexander Zverev în finala de la Roland Garros. Italianul a profitat de abandonul conaționalului Matteo Arnaldi, care nu va putea evolua în cea de-a doua semifinală din cauza unui virus, anunță Skysport.
ULTIM'ORA TENNIS
Roland Garros, Matteo Arnaldi si ritira
Il tennista azzurro fermato da un virus
Flavio Cobolli in finale, domenica affronterà Zverev#SkySport #SkyTennis
— skysport (@SkySport) June 5, 2026
Alexander Zverev, victorie cu Jakub Mensik în semifinalele Roland Garros
Alexander Zverev s-a calificat în a doua finală din carieră la Roland Garros și sportivul german visează la primul triumf în ultimul act al unui turneu de Grand Slam.
Clasat pe locul al treilea în ierarhia ATP, „Sascha” a trecut în patru seturi de Jakub Mensik, scor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 59 de minute.
Adversarul din finală îl va afla chiar azi, dintre Matteo Arnaldi (104 ATP) și Flavio Cobolli (14 ATP). Cu această victorie, Zverev a bifat al 44-lea succes la Roland Garros, egalându-l pe David Ferrer în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe meciuri la un turneu de Grand Slam fără trofeu câștigat.
44 – Alexander Zverev has claimed a 44th Men’s Singles match win at Roland Garros, equalling David Ferrer (44) for the most of any player in the Open Era not to have won the event. Conquer?#RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/Om4xJCfMVy
— OptaAce (@OptaAce) June 5, 2026
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