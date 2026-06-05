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Cunoaștem finala de la Roland Garros! Cu cine se va duela Alexander Zverev

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 19:58

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Cunoaștem finala de la Roland Garros! Cu cine se va duela Alexander Zverev

Alexander Zverev / Profimedia

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Alexander Zverev este primul finalist al ediției din acest an a Roland Garros. Tenismenul german, ocupant al locului 3 mondial, s-a calificat în a patra finală de Grand Slam din carieră, a doua la French Open.

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În ultimul act al competiției, „Sascha” se va duela cu Flavio Cobolli, care a profitat de abandonul lui Matteo Arnaldi, chinuit de un virus.

UPDATE: Flavio Cobolli, calificat în finala Roland Garros

Flavio Cobolli va fi adversarul lui Alexander Zverev în finala de la Roland Garros. Italianul a profitat de abandonul conaționalului Matteo Arnaldi, care nu va putea evolua în cea de-a doua semifinală din cauza unui virus, anunță Skysport.

Alexander Zverev, victorie cu Jakub Mensik în semifinalele Roland Garros

Alexander Zverev s-a calificat în a doua finală din carieră la Roland Garros și sportivul german visează la primul triumf în ultimul act al unui turneu de Grand Slam.

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Clasat pe locul al treilea în ierarhia ATP, „Sascha” a trecut în patru seturi de Jakub Mensik, scor 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, la capătul unui meci ce a durat două ore și 59 de minute.

Adversarul din finală îl va afla chiar azi, dintre Matteo Arnaldi (104 ATP) și Flavio Cobolli (14 ATP). Cu această victorie, Zverev a bifat al 44-lea succes la Roland Garros, egalându-l pe David Ferrer în clasamentul jucătorilor cu cele mai multe meciuri la un turneu de Grand Slam fără trofeu câștigat.

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