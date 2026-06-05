„Am o ofertă, dar Steaua e Steaua!” Oprița a dezvăluit cum va arăta echipa în noul sezon: cine pleacă, cine vine

Steaua București încă așteaptă o posibilă asociere care să-i permită să obțină dreptul de promovare în sezonul următor. Până atunci, antrenorul Daniel Oprița pregătește stagiunea următoare, chiar dacă nu știe cu certitudine dacă va continua pe banca „militarilor”.

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Antrenorul Stelei a dezvăluit că are o ofertă atractivă financiar din partea altui club, dar nu e convins că îi va da curs. Totodată, Oprița a detaliat strategia Stelei în sezonul viitor din Liga a 2-a, în condițiile în care mulți jucători au părăsit deja echipa.

Oprița are o ofertă din Liga a 2-a, dar ezită: „Steaua e Steaua!”

„Discut cu un club de Liga 2, săptămâna viitoare o să știu dacă se concretizează”, a declarat Daniel Oprița, într-o discuție cu Antena Sport. „Eu aș fi vrut să fac pasul următor, să merg la o echipă de Liga 1. Au fost discuții, dar nu s-au finalizat. N-aș fi vrut să aleg o echipă de divizie secundă în detrimentul Stelei, doar că e situația aceasta cu dreptul de promovare. Dacă nu s-a făcut nimic până acum, e greu să se mai facă. Nici nu mai ai timp de acte, deși sper să mă înșel. În cel mai bun caz, să se facă ceva ca să știi că poți promova în sezonul următor. Eu aș vrea să mă bat pentru ceva, chiar dacă Steaua rămâne Steaua, fie ea și fără drept de promovare”, a spus antrenorul.

Venit în Ghencea în 2019, Daniel Oprița a promovat echipa din liga a patra până într-a doua. Sportiv, a obținut inclusiv promovarea în Superliga. „Nu e vorba de bani, cum zic unii. Oferta pe care o am e mai mare decât la Steaua, dar stau și mă gândesc… Când ai șapte ani la un club, vrei să duci treaba la capăt. Am reușit din punct de vedere sportiv. Sunt antrenori care au fost sub mine în clasament și sunt acum în Liga 1, în timp ce eu am rămas pe loc”, a mai zis tehnicianul stelist.

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Daniel Oprița e încă sub contract cu Steaua și, până la noi vești, pregătește stagiunea următoare, una în care echipa de fotbal va avea bugetul redus cu cel puțin 10%. „Am încercat să rezolvăm cu cantonamentul, am vrut la Cheile Grădiștei, dar n-am mai găsit locuri. Căutăm prin zonă. Am stabilit meciurile amicale, vor fi șase, patru acasă și două în deplasare, după cantonament. Cu Ștefănești, Chiajna, Vâlcea, Afumați, Tunari și încă o echipă de Liga a 2-a.”