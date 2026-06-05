„Am o ofertă, dar Steaua e Steaua!” Oprița a dezvăluit cum va arăta echipa în noul sezon: cine pleacă, cine vine

Steaua București încă așteaptă o posibilă asociere care să-i permită să obțină dreptul de promovare în sezonul următor. Până atunci, antrenorul Daniel Oprița pregătește stagiunea următoare, chiar dacă nu știe cu certitudine dacă va continua pe banca „militarilor”.
Antrenorul Stelei a dezvăluit că are o ofertă atractivă financiar din partea altui club, dar nu e convins că îi va da curs. Totodată, Oprița a detaliat strategia Stelei în sezonul viitor din Liga a 2-a, în condițiile în care mulți jucători au părăsit deja echipa.
Oprița are o ofertă din Liga a 2-a, dar ezită: „Steaua e Steaua!”
„Discut cu un club de Liga 2, săptămâna viitoare o să știu dacă se concretizează”, a declarat Daniel Oprița, într-o discuție cu Antena Sport. „Eu aș fi vrut să fac pasul următor, să merg la o echipă de Liga 1. Au fost discuții, dar nu s-au finalizat. N-aș fi vrut să aleg o echipă de divizie secundă în detrimentul Stelei, doar că e situația aceasta cu dreptul de promovare. Dacă nu s-a făcut nimic până acum, e greu să se mai facă. Nici nu mai ai timp de acte, deși sper să mă înșel. În cel mai bun caz, să se facă ceva ca să știi că poți promova în sezonul următor. Eu aș vrea să mă bat pentru ceva, chiar dacă Steaua rămâne Steaua, fie ea și fără drept de promovare”, a spus antrenorul.
Venit în Ghencea în 2019, Daniel Oprița a promovat echipa din liga a patra până într-a doua. Sportiv, a obținut inclusiv promovarea în Superliga. „Nu e vorba de bani, cum zic unii. Oferta pe care o am e mai mare decât la Steaua, dar stau și mă gândesc… Când ai șapte ani la un club, vrei să duci treaba la capăt. Am reușit din punct de vedere sportiv. Sunt antrenori care au fost sub mine în clasament și sunt acum în Liga 1, în timp ce eu am rămas pe loc”, a mai zis tehnicianul stelist.
Oprița mizează din nou pe jucători din Spania
Daniel Oprița e încă sub contract cu Steaua și, până la noi vești, pregătește stagiunea următoare, una în care echipa de fotbal va avea bugetul redus cu cel puțin 10%. „Am încercat să rezolvăm cu cantonamentul, am vrut la Cheile Grădiștei, dar n-am mai găsit locuri. Căutăm prin zonă. Am stabilit meciurile amicale, vor fi șase, patru acasă și două în deplasare, după cantonament. Cu Ștefănești, Chiajna, Vâlcea, Afumați, Tunari și încă o echipă de Liga a 2-a.”
Altfel, Oprița încearcă să creioneze și lotul pentru sezonul viitor, în condițiile în care doar Chipirliu, Răsdan și Horia Iancu mai au contract cu Steaua. „Am trimis o listă pentru sezonul viitor, încercăm să aducem jucători pe bani mai puțini. Am găsit fotbaliști în Spania, care ar semna pe salarii mai mici, pentru că au auzit de Steaua, iar eu le dau exemplul celor care au venit și au făcut pasul spre prima ligă. Se pot face lucruri și cu bani puțini, dacă ești preocupat și interesat. Eu vreau să mă bat la play-off. Dar lucrurile trebuie grăbite și finalizate, să înceapă discuțiile cu fotbaliștii de pe acea listă. Jucătorii nu te așteaptă, iar apoi greul cade tot pe mine, că trebuie să caut alții. Pe mine mă înjură lumea când încep meciurile.”
Poli Timișoara ia tot!
Oprița a adăugat că sezonul următor va fi unul complicat, în condițiile în care multe echipe au bugete consistente. „Nu e criză peste tot, multe echipe de Liga a 2-a stau bine cu banii în acest an, iau jucătorii pe salarii de 5-6 mii de euro (n.r. – pe lună). Poli Timișoara, de pildă, e un fel de Sepsi anul acesta”, a explicat antrenorul Stelei.
După ce i-a pierdut pe Frânculescu, Rubio și Nacho Bonet, Steaua ar fi rămas și fără căpitanul Stephan Drăghici, care a semnat chiar cu Poli Timișoara. „El mi-a zis că ar vrea să rămână, dar trebuie să faci lucrurile rapid. I-au oferit bani mai mulți. Dacă ne-am fi mișcat mai repede, poate am fi prelungit. Și Rubio a fost dorit de Timișoara, dar nu a vrut să se ducă, din ce știu eu. Timișoara vrea să ia tot”, a spus Oprița. De asemenea, echipa din Banat îl dorește și pe maghiarul András Huszti, fundaș central despre care antrenorul Stelei spune că a fost extrem de mulțumit și că este „peste nivelul ligii a doua”.
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