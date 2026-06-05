Florentin Petre și-a decis viitorul după despărțirea lui Zeljko Kopic de Dinamo

Aventura lui Zeljko Kopic la Dinamo s-a încheiat, iar clubul bucureștean a anunțat că despărțirea s-a produs de comun acord. Croatul mai avea contract cu formația alb-roșie, dar a cerut să fie lăsat să plece fără pretenții financiare și șefii trupei “câinilor” au acceptat.
Acum, viitorul lui Dinamo la nivel de banca tehnică rămâne unul cu semnul întrebării. Au apărut deja mai multe nume care sunt posibile ținte pentru formația bucureșteană și rămâne de văzut ce pistă o să se concretizeze.
Florentin Petre vrea și el să plece de la Dinamo după ce Kopic a renunțat la banca tehnică
Un mare semn de întrebare este legal de restul staffului tehnic al lui Dinamo, din care face parte și Florentin Petre. Acesta i-a fost secund lui Zeljko Kopic și atât el, cât și croatul, au spus public că au avut o relație extraordinară, care s-a dezvoltat și în afara terenului, între cele două familii.
Acum, fostul mijlocaș din Ștefan cel Mare pare decis să plece și el după ce Zeljko Kopic a luat hotărârea să nu mai continue, notează sport.ro. Rămâne de văzut dacă decizia va fi definitivă și dacă cei doi vor mai colabora pe viitor, poate chiar la viitoare echipă a croatului.
Se pare că deja fostul antrenor al lui Dinamo are o propunere concretă din Emiratele Arabe Unite, acolo unde este ademenit cu un salariu mult superior față de cel pe care îl câștiga în Liga 1, iar șansele să dea curs ofertei sunt destul de mari.
Mesajul lui Cătălin Cîrjan după ce Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo
Primul jucător de la Dinamo care a reacționat a fost chiar Cătălin Cîrjan, cel care a fost făcut căpitan de Zeljko Kopic în acest sezon. Mijlocașul a avut un mesaj emoționant pentru fostul său antrenor.
“După doi ani petrecuți împreună, vreau să vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Ați fost mai mult decât un antrenor. Ați fost persoana care a crezut în mine, m-a susținut în momentele dificile și m-a ajutat să cresc ca om și ca jucător.În fotbal, încredere unui antrenor poate schimba totul, și dumneavoastră mi-ați oferit asta din prima zi.
Sunt recunoscător pentru fiecare oportunitate, pentru sfaturi, pentru cerințe și pentru lecțiile care o să rămână cu mine toată viața. Un mare merit pentru ceea ce sunt astăzi se datorează și muncii pe care am făcut-o împreună în ultimii doi ani. Vă doresc doar succes în următorul capitol. Sunt sigur că o să continuați să inspirați și să ajutați mulți jucători, așa cum ați făcut cu mine. Vă mulțumesc pentru tot, Mister”, a scris Cătălin Cîrjan pe Facebook.
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