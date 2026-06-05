Zeljko Kopic vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Croatul vrea să-i lase pe „câini” fără cel mai bun jucător

Ziua de vineri a venit cu despărțirea dintre Dinamo București și Zeljko Kopic. Conducerea „câinilor” a început deja să-i caute un înlocuitor, însă are parte de noi probleme după plecarea croatului.

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Concret, clubul care îl dorește pe tehnicianul plecat din Ștefan cel Mare este gata să achite clauza de reziliere a lui Cătălin Cîrjan, căpitanul alb-roșilor.

Cătălin Cîrjan, dorit la pachet cu Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo București după doi ani și jumătate, iar tehnicianul croat urmează să semneze un contract important cu o echipă din țările arabe.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, clubul care îl dorește pe antrenorul plecat de la Dinamo l-ar vrea inclusiv pe Cătălin Cîrjan. Mai mult decât atât, sursa citată menționează că acea clauză de cinci milioane de euro este una mai mult decât accesibilă.

Căpitanul „câinilor” a mai fost dorit și în iarnă de Metalist Kharkiv, dar la momentul respectiv, atât jucătorul, cât și conducerea, nu au dat curs negocierilor cu ucrainenii.