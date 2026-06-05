Home | Fotbal | Liga 1 | Zeljko Kopic vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Croatul vrea să-i lase pe „câini” fără cel mai bun jucător

Zeljko Kopic vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Croatul vrea să-i lase pe „câini” fără cel mai bun jucător

Daniel Işvanca Publicat: 5 iunie 2026, 19:23

Comentarii
Zeljko Kopic vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Croatul vrea să-i lase pe câini” fără cel mai bun jucător

Zeljko Kopic / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ziua de vineri a venit cu despărțirea dintre Dinamo București și Zeljko Kopic. Conducerea „câinilor” a început deja să-i caute un înlocuitor, însă are parte de noi probleme după plecarea croatului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, clubul care îl dorește pe tehnicianul plecat din Ștefan cel Mare este gata să achite clauza de reziliere a lui Cătălin Cîrjan, căpitanul alb-roșilor.

Cătălin Cîrjan, dorit la pachet cu Zeljko Kopic

Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo București după doi ani și jumătate, iar tehnicianul croat urmează să semneze un contract important cu o echipă din țările arabe.

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, clubul care îl dorește pe antrenorul plecat de la Dinamo l-ar vrea inclusiv pe Cătălin Cîrjan. Mai mult decât atât, sursa citată menționează că acea clauză de cinci milioane de euro este una mai mult decât accesibilă.

Căpitanul „câinilor” a mai fost dorit și în iarnă de Metalist Kharkiv, dar la momentul respectiv, atât jucătorul, cât și conducerea, nu au dat curs negocierilor cu ucrainenii.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Martorii spun că explozia din Portul Constanţa s-a auzit până în Agigea: "De acum ne aşteptăm la orice"
Observator
Martorii spun că explozia din Portul Constanţa s-a auzit până în Agigea: "De acum ne aşteptăm la orice"
O femeie din Rusia a cucerit Everestul fără tub de oxigen. Puțini știu că este soția unui celebru sportiv
Fanatik.ro
O femeie din Rusia a cucerit Everestul fără tub de oxigen. Puțini știu că este soția unui celebru sportiv
20:18

Mihai Stoica, prima reacție după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „Nu mă surprinde”
20:11

Ioan Ovidiu Sabău, prima reacție după revenirea pe bancă! Promisiune pentru suporterii Farului
19:58

UPDATECunoaștem finala de la Roland Garros! Cu cine se va duela Alexander Zverev
19:49

Craig Bellamy, cuvinte uriașe la adresa lui Gică Hagi înainte de România – Țara Galilor: „Un jucător uriaș”
19:44

Carlo Ancelotti, ultimele detalii despre starea lui Neymar, înainte de startul Campionatului Mondial
18:52

Elizabeth Omoregie a vorbit cu Cristina Neagu, înainte de Final Four-ul Champions League. Dialog savuros: „Nu scap de tine”
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 3 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract 4 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB 5 Florentin Petre și-a decis viitorul după despărțirea lui Zeljko Kopic de Dinamo 6 PSG construiește echipa perfectă! Jucătorul de 100 de milioane dorit de Luis Enrique vrea transferul: „Sunt fan de mic!”
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat