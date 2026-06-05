Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic. Șefii „câinilor”, făcuți praf

Cornel Dinu știe ce antrenor ar trebui să-l înlocuiască pe Zeljko Kopic la Dinamo. Legenda „câinilor” își dorește ca Adrian Mihalcea să fie numit pe banca roș-albilor.
Cornel Dinu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Mihalcea, fost jucător al lui Dinamo și actual antrenor al celor de la UTA. „Procurorul” crede că acesta ar fi înlocuitorul ideal pentru Kopic, ținând cont de experiența acumulată ca și tehnician.
Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic: Adrian Mihalcea
„Cred că există o asemenea oportunitate și să fie și un antrenor care cunoaște trăirile din vestiar și de pe bancă, iar pentru mine este Adi Mihalcea. A salvat niște echipe și a creat un fotbal bun atât la Slobozia, cât și la Arad, neavând niște condiții deosebite”, a declarat Cornel Dinu, conform primasport.ro.
De asemenea, Cornel Dinu i-a taxat și pe șefii lui Dinamo. Acesta este de părere că în conducerea „câinilor” nu se află oameni de fotbal.
„Am mai spus ce se întâmplă la Dinamo: este pe mâna unor venetici din alte domenii. Au reușit, prin Renovațio, să salveze perioada din era Negoiță, dar nu sunt oameni de fotbal și nu duc lucrurile mai departe.
Kopic a însemnat o infuzie de competență venită din multe puncte de vedere, fiind artizanul principal al ridicării echipei. Cert este că ceva a intervenit, poate o schismă între el și cei care decid la Dinamo sau poate a avut o ofertă mai tentantă și atunci a plecat. Este o îmbinare a celor două aspecte.
Eu cred că a scos maximum din acest lot. Cred că dacă avea un atacant pe care să conteze în disputa cu FCSB, cu Steaua, probabil că deznodământul nu ar fi fost un eșec. Dar e greu de pătruns în judecățile sale. Croații sunt, în general, oameni din fotbalul de performanță, iugoslav.
Dinamo nu a avut o conducere operativă administrativă cu o capacitate tehnică alături de Kopic să ia niște măsuri în concordanță cu problemele echipei și din acest punct de vedere cred eu că momentul este delicat, pentru că alegerea unui antrenor se face în funcție de capacitatea pe care o are echipa”, a mai spus Cornel Dinu.
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