Home | Fotbal | Liga 1 | Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic. Șefii „câinilor”, făcuți praf

Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic. Șefii „câinilor”, făcuți praf

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 20:57

Comentarii
Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic. Șefii câinilor”, făcuți praf

Zeljko Kopic / Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cornel Dinu știe ce antrenor ar trebui să-l înlocuiască pe Zeljko Kopic la Dinamo. Legenda „câinilor” își dorește ca Adrian Mihalcea să fie numit pe banca roș-albilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cornel Dinu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Mihalcea, fost jucător al lui Dinamo și actual antrenor al celor de la UTA. „Procurorul” crede că acesta ar fi înlocuitorul ideal pentru Kopic, ținând cont de experiența acumulată ca și tehnician.

Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic: Adrian Mihalcea

„Cred că există o asemenea oportunitate și să fie și un antrenor care cunoaște trăirile din vestiar și de pe bancă, iar pentru mine este Adi Mihalcea. A salvat niște echipe și a creat un fotbal bun atât la Slobozia, cât și la Arad, neavând niște condiții deosebite”, a declarat Cornel Dinu, conform primasport.ro.

De asemenea, Cornel Dinu i-a taxat și pe șefii lui Dinamo. Acesta este de părere că în conducerea „câinilor” nu se află oameni de fotbal.

„Am mai spus ce se întâmplă la Dinamo: este pe mâna unor venetici din alte domenii. Au reușit, prin Renovațio, să salveze perioada din era Negoiță, dar nu sunt oameni de fotbal și nu duc lucrurile mai departe.

Reclamă
Reclamă

Kopic a însemnat o infuzie de competență venită din multe puncte de vedere, fiind artizanul principal al ridicării echipei. Cert este că ceva a intervenit, poate o schismă între el și cei care decid la Dinamo sau poate a avut o ofertă mai tentantă și atunci a plecat. Este o îmbinare a celor două aspecte.

Eu cred că a scos maximum din acest lot. Cred că dacă avea un atacant pe care să conteze în disputa cu FCSB, cu Steaua, probabil că deznodământul nu ar fi fost un eșec. Dar e greu de pătruns în judecățile sale. Croații sunt, în general, oameni din fotbalul de performanță, iugoslav.

Dinamo nu a avut o conducere operativă administrativă cu o capacitate tehnică alături de Kopic să ia niște măsuri în concordanță cu problemele echipei și din acest punct de vedere cred eu că momentul este delicat, pentru că alegerea unui antrenor se face în funcție de capacitatea pe care o are echipa”, a mai spus Cornel Dinu.

ANIMAŢIE. Traseul parcurs de drona maritimă, cu 500 kg de explozibil. Tragedie uriaşă, evitată doar din norocANIMAŢIE. Traseul parcurs de drona maritimă, cu 500 kg de explozibil. Tragedie uriaşă, evitată doar din noroc
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Final 4?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
Observator
Mărturia femeii rănite de drona rusească, în Galaţi. Nu şi-a mai văzut fiul de la atac
S-a aflat ce face, de fapt, Gabi Tamaș, cu mâncarea de la Survivor România. Fostul fotbalist a șocat pe toată lumea
Fanatik.ro
S-a aflat ce face, de fapt, Gabi Tamaș, cu mâncarea de la Survivor România. Fostul fotbalist a șocat pe toată lumea
21:52

Situație incertă pentru Iran, înaintea Campionatului Mondial: „Vom încerca până în ultimul moment”
21:19

VideoJurnal Antena Sport | Zi de mare sărbătoare
21:17

VideoJurnal Antena Sport | Cel mai rău din Chișinău
21:15

VideoJurnal Antena Sport | E all-in la Mondial
21:12

VideoJurnal Antena Sport | CSM e la o palmă de trofeu
21:10

VideoJurnal Antena Sport | Lovitură de teatru cu Kopic
Vezi toate știrile
1 UPDATEAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga 2 Anunț uriaș făcut de catalani! Barcelona a decis deja noul antrenor, când va pleca Hansi Flick 3 UPDATETransfer la Universitatea Craiova. Mihai Rotaru i-a “suflat” un jucător lui Gigi Becali. L-a luat liber de contract 4 “A semnat!”. Gigi Becali, anunțul momentului la FCSB 5 Florentin Petre și-a decis viitorul după despărțirea lui Zeljko Kopic de Dinamo 6 Sepsi negociază pentru primul transfer al verii! Nou-promovata vrea un fost jucător de la Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat