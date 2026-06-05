Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic. Șefii „câinilor”, făcuți praf

Cornel Dinu știe ce antrenor ar trebui să-l înlocuiască pe Zeljko Kopic la Dinamo. Legenda „câinilor” își dorește ca Adrian Mihalcea să fie numit pe banca roș-albilor.

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Cornel Dinu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Adrian Mihalcea, fost jucător al lui Dinamo și actual antrenor al celor de la UTA. „Procurorul” crede că acesta ar fi înlocuitorul ideal pentru Kopic, ținând cont de experiența acumulată ca și tehnician.

Cornel Dinu a propus un singur antrenor la Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic: Adrian Mihalcea

„Cred că există o asemenea oportunitate și să fie și un antrenor care cunoaște trăirile din vestiar și de pe bancă, iar pentru mine este Adi Mihalcea. A salvat niște echipe și a creat un fotbal bun atât la Slobozia, cât și la Arad, neavând niște condiții deosebite”, a declarat Cornel Dinu, conform primasport.ro.

De asemenea, Cornel Dinu i-a taxat și pe șefii lui Dinamo. Acesta este de părere că în conducerea „câinilor” nu se află oameni de fotbal.

„Am mai spus ce se întâmplă la Dinamo: este pe mâna unor venetici din alte domenii. Au reușit, prin Renovațio, să salveze perioada din era Negoiță, dar nu sunt oameni de fotbal și nu duc lucrurile mai departe.