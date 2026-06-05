Mihai Stoica, prima reacție după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „Nu mă surprinde”

Mihai Stoica a oferit prima reacție, după ce Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu s-a declarat surprins la aflarea veștii.

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MM consideră că Dinamo l-a lăsat pe Kopic să plece, deoarece acesta ar fi primit o ofertă tentantă, din partea altei echipe. Formația interesată de serviciile croatului ar fi Al-Wahda.

Mihai Stoica, prima reacție după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo

De asemenea, Mihai Stoica consideră și că suporterii lui Dinamo „se vor liniști”, dacă Zeljko Kopic va semna imediat cu o altă echipă, după anunțul plecării de pe banca roș-albilor.

„Dacă are ofertă, nu mă mai surprinde. E logic să meargă undeva de unde ia mai mulți bani, Dinamo să-l lase să meargă. Sursele mele din zona Golfului nu au aflat nimic de interesul lui Al-Wahda.

Dacă suporterii vor vedea că semnează în altă parte, se vor liniști. Dar nu poți să știi ce s-a întâmplat acolo. Suporterii au fost alături de echipă, asta le dă dreptul să aibă opinii. Dar să te răfuiești cu conducătorul clubului, mi se pare exagerat. Și conducătorul clubului a ridicat Dinamo din cenușă.