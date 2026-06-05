Mihai Stoica, prima reacție după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo: „Nu mă surprinde”

Mihai Stoica a oferit prima reacție, după ce Zeljko Kopic a plecat de la Dinamo. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu s-a declarat surprins la aflarea veștii.
MM consideră că Dinamo l-a lăsat pe Kopic să plece, deoarece acesta ar fi primit o ofertă tentantă, din partea altei echipe. Formația interesată de serviciile croatului ar fi Al-Wahda.
Mihai Stoica, prima reacție după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo
De asemenea, Mihai Stoica consideră și că suporterii lui Dinamo „se vor liniști”, dacă Zeljko Kopic va semna imediat cu o altă echipă, după anunțul plecării de pe banca roș-albilor.
„Dacă are ofertă, nu mă mai surprinde. E logic să meargă undeva de unde ia mai mulți bani, Dinamo să-l lase să meargă. Sursele mele din zona Golfului nu au aflat nimic de interesul lui Al-Wahda.
Dacă suporterii vor vedea că semnează în altă parte, se vor liniști. Dar nu poți să știi ce s-a întâmplat acolo. Suporterii au fost alături de echipă, asta le dă dreptul să aibă opinii. Dar să te răfuiești cu conducătorul clubului, mi se pare exagerat. Și conducătorul clubului a ridicat Dinamo din cenușă.
Singura chestie e că dacă nu pleacă, e ceva…dar cred că pleacă. S-ar putea să fie. Acolo a fost o înțelegere să plece dacă are ofertă.
Dinamo a fost echipa ghinionistă anul acesta, credeam că noi am fost, dar nu. Dinamo a fost la două minute de finala Cupei României, unde nu era lipsită de șanse, avea șanse să o câștige. Una e să joci finala, alta e să fii la două minute de finală. Dinamo, până la urmă, a luat gol în minutul 107 cu noi. Au avut probleme de lot, cu garnitura completă era mult mai puternică”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
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